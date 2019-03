Žilinu navštívilo viacero prezidentov. Masaryk pozdravil ľudí na stanici, Beneš prišiel s manželkou

Mesto navštívilo viacero významných prezidentov, či panovníkov. Beneš sa zdržal na dlhšie, Havel si dal obed s miestnymi podnikateľmi.

30. mar 2019 o 19:35 Alexandra Janigová, PETER ŠTANSKÝ

ŽILINA. Prvým známym najvyšším predstaviteľom Uhorského kráľovstva, ktorý navštívil Žilinu bol uhorský panovník kráľ Ľudovít I. 7.mája 1381 pri svojej návšteve mesta, si vypočul sťažnosť žilinských slovenských mešťanov na fakt, že žilinskí nemeckí mešťania im upierajú právo na zastúpenie v mestskej rade. Túto sťažnosť posúdil ako oprávnenú a prikázal, aby obidve skupiny mali paritné zastúpenie v mestskej rade.

Prišli aj panovníci

Na návšteve Žiliny bol aj rakúsky cisár František Jozef I. dňa 12.augusta 1852. Predtým absolvoval cestu z Liptova do Sučian na plti, prespal v župnom dome v Martine a doobeda prišiel do Žiliny. V meste sa nezdržal dlho, cestoval potom do Trenčína. Panovník takto navštívil viacero častí Uhorska, čo malo viesť k zblíženiu s rakúskym habsburským cisárskym rodom.

Prezident Masaryk bol v Žiline 20. septembra 1921 spolu s manželkou a sprievodom. Na železničnej stanici bolo jeho privítanie starostom a okresným prednostom, boli hymny, prejavy a prehliadka čestnej vojenskej jednotky a následne pokračoval vlak ďalej.

Beneš získal čestné občianstvo mesta

22. septembra 1936 navštívil Žilinu v rámci svojho pobytu na Slovensko prezident Edvard Beneš (1884-1948). Spolu so svojou manželkou Hanou, rodenou Vlčkovou (1885-1974) boli prijatý vtedajším starostom Žiliny Andrejom Hvizdákom, ako aj predstaviteľmi okresu Žilina, vojska a významnými činovníkmi. Pre tento účel bola vybudovaná menšia tribúna pre domom dr. Hofmanna a Ďurčanských,