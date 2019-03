Integrácia dopravy, záchytné parkoviská. Diskutovali sme o smart cities v Bytči

Diskusia priniesla množstvo zaujímavých podnetov.

29. mar 2019 o 9:49 Radoslav Blažek, Dominika Mariňáková, Magdaléna Paluchová

Dnes sa na diskusii s názvom Smart Cities stretávame v Bytči. Sledujte spoločne s nami textový online prenos alebo video online prenos na facebookovej stráne Žilina na Facebooku.

11:50 Moderátor Jaroslav Kizek sa poďakoval diskutujúcim za účasť a nezabudol ani pogratulovať Miroslavovi Minarčíkovi, primátorovi Bytče k dnešným meninám. Ten sa takisto poďakoval prítomným za účasť a na záver dodal apel, že je dôležité premýšľať, čo je pre človeka a jeho najbližších dobré a prínosné.

11:43 Záverečná výborná otázka bola ladená v humornom duchu: "Technológie od útleho veku vedú až k poruchám mozgu. Plánujete v rámci vašich technologických firiem mať aj nejaké výpadky v záujme duševného zdravia?"

"Myslím si, že v prvom rade je to o výchove. O tom, čo deti dostanú doma a v škole. Ja som z telekomunikačnej spoločnosti, ale televíziu nepozerám skoro vôbec. Technológie sú aj o tom, že máte možnosť voľby. Niektorých to príliš pohltí, nevedia sa od toho odtrhnúť. Vedia však byť aj užitočné, keď ich tak budete chcieť využiť," odpovedá Roman Onderko.

Zareagoval aj Martin Noskovič: "Výborná otázka. Skúsme si zistiť, koľko telefónnych čísel si teraz pamätáte, koľko ich máte v telefóne a koľko ste si ich pamätali pred piatimi rokmi. Súhlasím však s pánom Onderkom. Je dôležité si vybrať, technológie nám majú slúžiť. Áno, pri predpovedi počasia sa môžete pozrieť z okna. Ale môžete sa aj ráno pozrieť do telefónu na predpoveď počasia a budete vedieť, či si máte vziať dáždnik, ak by pršalo, keď pôjdete z práce.

Nie všetky technológie vidíte. O väčšine tých smart ani neviete. Inteligencia mesta sa skrýva pod povrchom. Technológie, informácie slúžia na to, aby ste sa vedeli lepšie rozhodnúť."

11:39 Pána Horečného zo spoločnosti A-TRANS zaujímalo, či vidí miesto pre alternatívne taxislužby.

Odpovedá Martin Noskovič: "Miesto v rámci smart cities určite majú. Práve v tej inteligentnej mobilite, pretože ľudia chcú dnes využívať všetky druhy prepravy. Tieto taxislužby vedia byť svojimi nízkymi nákladmi konkurenciou pre iné druhy dopravy, nielen pre klasické taxislužby.

Bol tu spomínaný napríklad ubian. Mňa ako občana zaujíma, koľko bude trvať moja cesta, koľkokrát budem musieť prestúpiť. Ak to prepojíme, ideálne by bolo, keby dáta z týchto alternatívnych taxislužieb boli k dispozícii, keby všetci navzájom komunikovali. Keď máte informácie zo všetkých druhov dopravy na jednom mieste, vtedy to dáva pre cestujúceho zmysel."

11:31 Svoj priestor dostali aj otázky z publika. Ako prvý sa pýtal pán Tiso: "Máte úvahu o preprave bicyklov v autobusoch? Dalo by sa to využívať pri ceste najmä z práce domov. Je úvaha že by boli nosiče bicyklov v autobusoch? "

Odpovedá Peter Pobeha: "Treba si povedať, že hovoríme o regionálnej doprave, ktorá je nadviazaná na výkony, ktoré si objednáva Žilinský samosprávny kraj. Ak by mali prísť ďalšie služby, museli by vyjsť od objednávateľa.

Máme cyklobusy, ktoré sú najmä pre turistov a za sebou ťahajú vozík na 24 bicyklov. S podobnou otázkou, ako ste položili vy, sa stretávame dosť často. Autobus však nie je konštruovaný na prepravu bicyklov. Bicykel sa totiž v autobuse môže stať neriadenou strelou, vnútri sa jednoducho prepravovať nedá. Tu vidím riešenie skôr v spájaní módov dopravy. Na autobusovú stanicu v Žiline prídete autobusom a následne využijete bikesharing.

Pred tromi rokmi sme mali rozpracovaný aj projekt bežkobusu do oblasti Makova. Mrzí ma, že sa napokon neuskutočnil, pretože je tu nádherná príroda."

11:26 Roman Onderko zo spoločnosti Antik Telecom vysvetlil pojem posledná míľa: "Posledná míľa znamená, že sa chcete niekde dopraviť a ďalej pokračovať autobusom či vlakom. My chceme osloviť mestá, aby využívali bikesharing. Zaregistrujete sa, zaplatíte poplatok, cez aplikáciu nájdete, kde je najbližší voľný bicykel, prostredníctvom aplikácie si ho aj odomknete a keď dorazíte do svojho cieľa, necháte ho tam.

Ak chcú ľudia nielen zdieľať, ale vlastniť svoje, máme elektrobicykle či kolobežky. Výrobky vymyslené na Slovensku nechávame vyrábať v Číne. Plánujeme ísť aj do elektrických áut. Ak to vyjde, začneme na jeseň v Košiciach, chceme však ísť aj do ďalších miest."

11:19 "Bola tu spomínaná Bratislava. Tam sa toho kvôli dopravnej situácii veľa udialo. Vlani bola v oblastiach Malaciek, Senca a Pezinka naviazaná autobusová a vlaková doprava. Avšak, na nešťastie, neodkomunikovali to so starostami a primátormi. Napokon museli byť zavedené autobusové spojenia späť, pretože to neklapalo v rámci prestupov a časov. Ak nútite cestujúceho prestupovať viac ako dvakrát, strácate ho," hovorí Peter Pobeha.

11:13 Moderátor Jaroslav Kizek: "Dnes sa veľa hovorí o nahrádzaní áut. Myslíte si, že je reálne, aby verejná doprava mohla konkurovať osobnej doprave? Čo je na to potrebné?"

"Keby sme tomu neverili, nemali by sme šancu sa rozvíjať. Nástroje sú rôzne. V prvom rade ide o nastavenú ponuku pre zákazníka. Mala by byť pre neho atraktívna. Väčšina verejných dopravcov na Slovensku sa snaží presvedčiť ľudí, že táto služba je úplne niekde inde ako pred dvadsiatimi rokmi.

Ak mám zvoliť alternatívu verejnej dopravy, dôležitá je cena a najmä rýchlosť. Tá dnes dokáže presvedčiť.

V Žilinskom kraji riešime integráciu, čiže spájanie rôznych druhov dopravy. Dnes už nie je boj medzi autobusovou a železničnou dopravou, pretože všetci chceme cestujúceho prepraviť rýchlo a včas," odpovedal Peter Pobeha.

11:08 Bytčiansky primátor Miroslav Minarčík: "Z môjho pohľadu dve smart lavičky nerobia smart city. Musíte mať nejaké plánovanie. Ak funguje prepojenie miest a firiem, vtedy si vie občan nájsť potrebné informácie, vtedy je spokojný.

Pre podnikateľov je dôležité, aby bol občan spokojný. Predsa len, pracuje osem hodín, je unavený. Keď si potom sadne do auta, potrebuje v poriadku prejsť cez križovatku, zistiť, či ho niekde na ceste nečaká nehoda. Som vďačný za prácu SAD Žilina, za spomínané tabule, ktoré zobrazia prípadné meškanie autobusov.

Prioritou by malo byť, že najskôr splníme služby pre občanov z hľadiska bývania a práce. Potom môžeme pridávať ďalšie veci."

11:04 Na tému statickej dopravy zareagoval aj Martin Noskovič: "Chcel by som vyzdvihnúť, čo hovoril pán primátor. To sa mi veľmi páčilo.

Trend veľkých miest teraz nie je vytváranie ďalších parkovacích miest, ale limitovanie motoristickej dopravy. Po vybudovaní záchytných parkovísk prichádza druhý krok. Ako motivovať občanov, aby nechali auto doma a prišli do mesta iným spôsobom. Dôležité je vytvárať si stratégiu a vedieť, kde sa mesto bude o päť rokov nachádzať a čo ponúkne občanom ako alternatívu.

Nie je to totiž populárny krok. Ide o to, aby alternatívna bola pre občanov prijateľná, príťažlivá. Mestá túto predstavu nie vždy majú. A pritom to musia mať ako prvú vec. Uvedomujeme si, že ide o novú tému, aj preto sa snažíme mestám v tomto smere pomáhať. Hovoriť im, ako ísť krok za krokom k smart riešeniam."

10:58 Bytča má podľa primátora Miroslava Minarčíka problém najmä so statickou dopravou. "Primárne je potrebné nájsť miesto, kam sa dá umiestniť ďalšie parkovisko. Zároveň však je potrebné zanechať pomer zastavanej plochy a zelene. Vidíme riešenia skôr v záchytných parkoviskách a takto uvoľňovať centrum či obytné zóny. Na veľké podzemné parkoviská by sa v Bytči pravdepodobne nenašiel investor," hovorí.

10:54 Roman Onderko: "Čo sa týka GPS monitoringu, robíme to zhruba už 20 rokov. Najmä súkromné spoločnosti sledujú, ako je efektívne využívané ich firemné auto, keď ide za zákazníkom. Od toho sa totiž odvíjajú náklady.

Využívajú sa však napríklad aj pri zbere odpadu. Posledný rok ponúkame pre mestá a obce snímače, ktoré fungujú na rádiovej sieti. Boli sme vedení k tomu, že je super vnímať parkovanie, voľné miesta. Ale boli sme vyzvaní, že by sme dávali snímače aj na miesta napríklad pre vozíčkárov či tam, kde sa nesmie parkovať. Takže teraz už má mesto informácie aj o nesprávnom parkovaní."

10:52 Čo sa týka financovania spomínaných projektov, sú hradené práve z ministerstva hospodárstva. To dáva 50%, zvyšok ide na úkor firiem, ktoré to realizujú. Martin Noskovič vyjadril sklamanie, že štát väčšmi nedbá na inováciu miest, samospráv.

10:48 Martin Noskovič načrtol využiteľnosť smart technológií: "Človek je v neistote, keď nevie, či ide autobus. Technológia nemusí byť extra, vesmírna - na to, aby prinášala hodnotu. To, či autobus ide alebo nie, je veľmi ľahko zistiteľné.

S mestom Trnava pripravujeme pilotný projekt, v rámci ktorého nasadíme osem meteo staníc. Vybrali sme viacero odlišných lokalít, jedna je zastavaná, v ďalšej je park či križovatka. Očakávania sú, že budeme mať dáta o tom, ako sa v rovnakom okamihu mení klíma v prostredí, kde je dostatok zelene a, naopak, tam, kde chýba. Primátor a mesto tak zistí, ako toto mesto urbanisticky rozvíjať."

10:44 "V tomto smere trošku pokrivkávame. Máme síce aj televíziu, ale tá ide kvalitatívne dole. Čo sa týka rozhlasu z čias socializmu, myslím, že ten by tu už ani nemal byť. Pridávame informácie aj na facebooku, na internete, ale musíme intenzívne komunikovať s kolegami, aby sme to ešte zlepšili.

Pre seniorov je to možno o trošku zložitejšie, ale verím, že keď ich do toho dokážeme zapojiť, bude to prínosom," reagoval na tému seniorov a ich zapájania Miroslav Minarčík.

10:38 "Sociálne siete nám vyplynuli z prieskumu ako dôležitý spôsob komunikácie. Náš facebook aj instagram je veľmi vysoko navštevovaný. Nejde len o popularizačnú stránku, snažíme sa tam pridávať čo najviac potrebných, aktuálnych informácií pre cestujúceho.

Momentálne je v riešení aj zriadenie eshopu. Občan Bytče si nemusí ísť zriadiť kartu do klientskeho centra do Žiliny. Môže si ju objednať aj dobíjať cez internet, príde mu priamo domov.

Čo sa týka seniorov, vlani sme urobili štyri videá, ktoré sú zverejnené aj na našej stránke. Boli zamerané práve na starších občanov a na to, ako majú pracovať so spomínanými technológiami. Napríklad s ubianom či s vyhľadávaním spojom," hovorí Peter Pobeha zo SAD Žilina.

10:25 "Naša iniciatíva vznikla pri príležitosti výzvy od ministerstva poľnohospodárstva. Videli sme význam v tom, že nie je rozumné prísť do mesta a ponúkať technológie rad radom. Povedali sme si, že je potrebné, aby technológie boli prepojené a spolupracovali, súzneli. Dnes už mestá majú veľké množstvo dát, je potrebné ich spracovať a ponúknuť občanom prostredníctvom otvorených dát. Tieto dáta sú potrebné aj pre tretie strany, napr. investorov, ktorí prichádzajú do miest," hovorí Martin Noskovič.

"Ozvalo sa nám málo miest, vnímame to tak, že na mestách bolo málo zamestnancov, ktorí boli kompetentní pochopiť myšlienku. Považujeme za dôležité, aby boli zamestnanci mesta pripravovaní na to, že z technológií bude výhoda a pridaná hodnota v podobe dát."

10:18 "Oproti Žiline sme satelitné mestečko. Pokiaľ obce a mestá nedodržiavajú urbanizáciu mesta tak, ako má byť, potom sa jednotlivé územia premiešajú a vzniká chaos," hovorí primátor Minarčík.

"Máme sídliská panelákové, lokalitu pre domy a priemyselnú zónu. Technológie pomáhajú aby sa obyvateľom ľahšie bývalo. Občania nekladú dôraz na urbanizáciu mesta. Určite si vieme predstaviť spoluprácu smart s mestom Žilina, sme na to odkázaní, lebo mnoho ľudí migruje za prácou."

Zároveň uviedol kroky, ktoré už Bytča na ceste za smart city urobila. Po rekonštrukcii má mesto led-osvetlenie, ktorého spotreba je výrazne nižšia.

"Ďalej sme sa pustili do odpadov, máme na sídlisku polopodzemné kontajnery. Sme jedna z mála obcí, kde máme elektromobil ako služobné auto. Ako najväčší problém nášho mesta vnímame parkovanie najmä na sídliskách, ktoré boli naprojektované na iné podmienky. Musíme popracovať aj na tom, aby bola účinnejšia komunikácia s občanmi, rozhlas považujem za zastaralý," dodáva.

10:10 Do debaty sa zapojil aj Peter Pobeha predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SAD Žilina: "S dopravou je konfrontovaný každý z nás, napríklad s priepustnosťou križovatiek. So statickou dopravou zápasia asi všetky mestá.

K priepustnosti dopravy: sú známe metódy, keď sú v mestách uprednostňované vozidlá hromadnej dopravy. V Banskej Bystrici a v Bratislave sa robili prieskumy, kedy sa zistilo, že 120 metrov dĺžkových zaberie 30 áut, v ktorých sedí 30 ľudí. Ak cestujú autobusom, autobus zaberie 12 metrov."

10:07 Na otázku vzápätí odpovedal Martin Noskovič, predseda správnej rady CHCEM SMART MESTO: "Vidíme, že mesto, ktoré je "smart", inteligentné, je mesto, v ktorom sa dobre žije. Na to musí mesto spĺňať nejaké parametre.

Začína to nie na technologickej úrovni, ale na úrovni poskytovania služieb: to, aby sa so samosprávou komunikovalo ľahko. Aby ste nemuseli kvôli tomu istému chodiť viackrát na úrad. Pomáha k tomu aj inteligencia, ktorá je podmienená technológiami. Je dôležité aby technológie mali význam. Chcete byť informovaný, mať transparentné informácie, používať smart telefón, dozvedieť sa ako sa kam dostanete, kde môžete zaparkovať, kde sú voľné koše.

Treba mať aj víziu, kde sa chce mesto posunúť o niekoľko rokov. Mesto si diagnostikuje, kde ho tlačí topánka a v čom sa treba zlepšovať."

10:05 Diskutujúci odpovedajú na otázku, čo by malo spĺňať mesto, aby sme o ňom mohli povedať, že je smart city. Ako prvý sa ujal slova primátor Bytče Miroslav Minarčík: "Najviac je to vidieť na veľkých mestách, kde sa prelínajú viaceré zóny mesta - obytná, pracovná, športová. Ďalej ide o to, ako zabezpečiť šetrenie energie, ako na to využívať najnovšie výdobytky techniky.

Takéto prepojenie mesta sa vykonáva cez rôzne organizácie, ktoré zabezpečujú napríklad dopravu či odvážanie odpadu. V neposlednom rade však záleží na samotných obyvateľoch, ktorí v meste žijú. Na tom, ako spĺňajú určené pravidlá."

10:00 Moderátor Jaroslav Kizek otvoril diskusiu a predstavil hostí.

