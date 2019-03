Slnečné okuliare chránia každý deň vaše oči. Viete si vybrať tie správne?

Každý z nás miluje slnečné počasie, pretože si ho spájame s teplom, vôňou a bezstarostnosťou.

28. mar 2019 o 20:11

K takémuto príjemnému a pohodovému počasiu sa ideálne hodia aj štýlové, ale zároveň aj funkčné slnečné okuliare. Slnečné okuliare však nie sú len súčasťou letného štýlu. Používajú sa aj na ochranu očí pred škodlivým slnečným žiarením v akomkoľvek ročnom období. Užitočné sú nielen v lete, ale aj v zime, keď nás oslepuje silné horské slnko. Aké druhy slnečných okuliarov poznáme, to sa dozviete v tomto článku, aby ste sa vedeli zorientovať pri ich nákupe.

Klasické slnečné okuliare

Možno už viete, že UV filter u súčasných slnečných okuliarov nebýva problém. Vďaka súčasným technológiám majú dostatočný UV filter prakticky všetky okuliare, aj tie, čo patria do nižších cenových kategórií. Klasické nepolarizačné okuliare regulujú v závislosti od zafarbenia, intenzitu svetla, ktorú si pustíme do očí. Tieto bežné slnečné okuliare majú jednu nevýhodu - často odrážajú svetlo skresleným spôsobom, čo znamená, že nevidíme jasne. Klasické slnečné okuliare s tónovanými sklami sú vynikajúce pre redukciu množstva slnečného žiarenia dopadajúceho do oka, avšak nezabraňujú odrazeným slnečným lúčom v oslnení tak, ako to vedia polarizačné šošovky. Treba dávať pozor na fakt, že stupeň zatmavenia šošoviek okuliarov nie je ukazovateľom stupňa schopnosti redukcie UV žiarenia. Treba mať na pamäti, že nosenie slnečných okuliarov bez dostatočnej UV ochrany je z hľadiska zdravia vašich očí oveľa horšie, než nenosenie okuliarov vôbec. Je dôležité vyberať slnečné okuliare, ktoré majú aspoň UV 400 filter.

Polarizačné okuliare

Polarizácia je optický jav, kedy svetelný lúč dopadá na hladký vodorovný povrch (sneh, ľad, voda, čelné sklo) a odrazené svetlo je len čiastočne polarizované, a preto vytvára oslepujúcu bielu žiaru. V dôsledku toho sa naše vnímanie mnohých vecí mení - tvary, farby, zhoršuje sa pohodlie videnia, čo môže viesť k nebezpečným situáciám, ako je napríklad nehoda. Bežné slnečné okuliare neblokujú túto bielu žiaru - odrazy. Na to potrebujete polarizačné slnečné okuliare, ktoré sú špeciálne navrhnuté na kontrolu oslnenia vďaka ich filtru, ktorý zablokuje nepríjemné odrazy. Vďaka týmto špeciálnym filtrom, ktoré sú k dispozícii v polarizačných slnečných okuliaroch, sa môžeme pozerať bez podráždenia očí, so zvýšeným kontrastom a jasnými farbami. A čo je najdôležitejšie - dokonale chránia vaše oči pri silnom slnečnom svetle! Jednoducho povedané ak majú vaše oči kontakt s pomerne veľkým množstvom slnka, stojí za to si ich obstarať. Ak ste vodič alebo aktívny športovec, potom jednoznačne musíte mať takéto slnečné okuliare, ktoré vám zaručia vynikajúci vizuálny komfort, lepšie videnie farieb, redukciu odrazov svetla a samozrejme maximálnu ochranu očí.

Fotochromatické okuliare

Jednou z najobľúbenejších foriem boja s UV žiarením sú dobre fungujúce slnečné okuliare. Za pozornosť stojí aj nákup okuliarov s fotochromatickými šošovkami. Tento druh okuliarov je založený na fyzikálnom jave, na ktorom sa podieľajú aktívne ióny striebra a UV žiarenie. V závislosti od intenzity slnečného žiarenia, fotochromatická okuliarová šošovka mení svoju farbu priamo v pomere k intenzite slnka. Na intenzívnom svetle - stmavnú, zatiaľ čo podexponované podmienky – ich rozjasnia.

Toto je pohodlné riešenie, ktoré vám umožní používať jediné slnečné okuliare, či už počas viac oblačných alebo slnečných dní. Nespornou výhodou fotochromatických okuliarov je skutočnosť, že chránia oči počas každého počasia a ročného obdobia - aj v zime, keď sa značná časť slnečných lúčov odráža od snehu. Chránia vás aj počas zamračených dní - hoci slnko nesvieti intenzívne, škodlivé UV žiarenie sa stále dostáva do očí a má na ne nepriaznivý vplyv. Preto ich ocenia najmä tí, ktorí trávia veľa času na otvorenom priestranstve, napríklad športovci.

Slnečné okuliare sa stali našou súčasťou počas všetkých slnečných dní, a preto vyberte si tie správne a vychutnajte si krásne slnečné počasie.