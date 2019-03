Začínajú prípravou pôdy, do ktorej nedávajú žiadnu chémiu

V súvislosti s mäsom pribúda kauza za kauzou. Za posledný štvrťrok sa množia hrôzostrašné správy o tom, čo nám obchodníci ponúkajú na pultoch. Vynára sa otázka, prečo to vôbec pripustíme.

28. mar 2019 o 9:25

Keby sme vedeli, kde môžeme dostať kvalitné a najmä zdravé slovenské mäso, sme ochotní si ho kúpiť?

Málokto z nás vie, že zo slovenskej ekologickej produkcie putuje za hranice Slovenska viac mäsa, ako sa na prvý pohľad zdá. Odtiaľ sa mnohokrát vráti aj na naše pulty. V luxusnom balení, často zmiešané s „bohviečím“, no najmä s lacnejšou cenovkou. Kedy je teda slovenské naozaj slovenské?

Začína to kvalitnou pôdou

Aj u nás v regióne nájdeme kvalitnú slovenskú produkciu. „Naše mäso pochádza z biochovu hovädzieho dobytka. To znamená, že celý proces začína už pri starostlivosti o pôdu. Nedávame do nej žiadnu chémiu, ani nič nezdravé, čo by jej škodilo,“ informuje riaditeľka Agrodružstva Bánová Martina Jurčíková.

V Agrodružstve Bánová dbajú na princíp ekologického poľnohospodárstva a to od samotného zasadeného zrniečka až po konečný produkt, ktorý dostanete na stôl. (zdroj: Kayovci foto)

Ako vraví, iste si nejeden z nás povie, že to nič neznamená, veď aj naša babička „prachovala“. A následne sa spýtať, či aj našim deťom dávame antibiotiká preventívne, aby náhodou neochoreli. „Áno presne tak sa dostávajú do pôdy aj pesticídy, ako prevencia proti škodcom. Kým v ekologickom poľnohospodárstve sú prípustné organické látky ako hnoj a močovka. Takýto prístup nám pôda určite vráti,“ konštatuje a pokračuje: „Čo zasadíme, to zožneme. U nás máme len starostlivo vyberané semienka, ktoré sú nielen osožné pre pôdu, ale najmä chutia našim stádam.

Keď sa takto postaráme o pasienky, lúky a oraniská, nemôže sa stať, že naše stáda konzumujú chémiu, antibiotika a podobne. Majú zdravú potravu počas celého roka. Dnes s určitosťou vieme povedať, že takáto starostlivosť sa oplatí. Na konečnom produkte, teda hovädzom mäse možno vidieť, cítiť a po úprave najmä vychutnať úplne inú chuť. Je lahodná, jemná, ale najmä zdravá.“

Pod značkou BOS TAURUS nájdete nezávadné produkty s výnimočnou chuťou, ktorý garantujú pôžitok pri konzumácii. (zdroj: Kayovci foto)

Na svoje si prídu aj milovníci steakov

V predajni Bos Taurus Slovakia, ktorú nájdete priamo v areáli Agrodružstva Bánová, môžete zohnať vysoko kvalitné hovädzie mäso a mäsové výrobky svetovej kvality. Najmä milovníkom steakov dávame do pozornosti ich dozrievané. Okrem dry aged mäska z bánovského bio dobytka sa môžu pochváliť aj sušeným mäsom s veľkým podielom proteínov. V predajni dostanete tiež tradičné pochúťky, ako teľacie páročky, špekáčiky či teľací hamburger. Ako hovorí Martina Jurčíková tieto produkty sú skutočne vhodné pre najmenších papkáčov, lebo neobsahujú múku, sóju a iné nevhodné doplnky, ktoré sa stali akousi normálnosťou. Okrem hovädzieho a teľacieho družstvo ponúka aj bravčové mäso a mäsko z mangalice, ako zdravšiu variantu bravčoviny. Tradičné slovenské receptúry klobás očaria každého, kto ich ochutná.

Aj prostredie je skvelou vizitkou

Zabudnite na krvavé a zababrané mäsiarske „dielne“. Mäso z Agrodružtva Bánová spracovávajú v profesionálnych dozrievacích komorách, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky európskej legislatívy.

„Naše priestory sú hygienicky vybavené takmer ako na operačných sálach. Tak, aby sa ani jedná baktéria, či iná háveď, nedostala na mäso či mäsové výrobky. Za kvalitou nášho mäsa si stojíme na sto percent. Nechávame ho stále testovať v laboratóriách, aby sme mali istotu, že predávame to naj, naj...,“ zdôrazňuje.

A toto všetko niečo stojí. V Agrodružstve Bánová pracujú ľudia najmä srdcom a s obrovským nadšením. Rada na záver od riaditeľky družstva znie: „V súvislosti s jedlom sa nedívajme na kvantitu, dajme si záležať najmä na kvalite. Tešíme sa na vás v našej predaj Bos Taurus Slovakia.“