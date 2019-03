Rómske geto Bratislavská: Sto ľudí, dva záchody a sprchy

Je to už tretí rok, čo sa stovka Rómov tiesni v desiatich unimobunkách na Bratislavskej ulici. Mesto pod vedením Igora Chomu ich tam presťahovalo po tom, ako dalo zbúrať bytovku, v ktorej horelo podkrovie. Pozemok po asanovanom dome následne prenajalo súkromnej spoločnosti pod železničné prekladisko.

28. mar 2019 o 8:40 Michal Filek

ŽILINA. Desať unimobuniek, v ktorých žije sto ľudí, vrátane mnohých malých detí. Jedna sprcha pre mužov, jedna pre ženy. Jedno WC pre mužov, jedno pre ženy. To je obraz života Rómov na Bratislavskej ulici.

Prečítajte si tiež: Žilina stále nemá mestské trhovisko

Dve bunky obýva rodina Daniela Daniša. Dohromady je to dvadsať ľudí. Daniel je Róm, ktorý tvrdo pracuje, aby rodinu uživil. „Je to ťažké, teraz brigádujem v kovošrote, v lete zbieram aj čučoriedky. Za dve bunky platím mesačne dohromady 400 eur, k tomu splácam aj dlh, ktorý nám zostal zo starého bytu,“ hovorí.

Družka, s ktorou má rodinu, dlžila v starej bytovke 7-tisíc eur. Dlh sa medzičasom na úrokoch vyšplhal na 20-tisíc. „Penále sú trikrát toľko ako samotný dlh. Veď to nevyplatíme do konca života. Pripadá mi to tak, ako by to boli úžerníci, čo ľudí zruinujú. Sme chudáci a budeme ešte väčší. Z toho sa predsa nemôže nikto vyhrabať,“ posťažoval sa Daniel.

Už dvakrát mu sľúbili byt. Vždy z toho zišlo. Sľúbený ho má aj do tretice. Verí, že tentoraz sa dočká. Takú zimu, akú zažili teraz, by totiž už nechcel.