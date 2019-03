Mladý tím žilinských volejbalistiek smeruje za skvelým umiestnením

Hráčkam Volleyball Academy aktuálne patrí v prvoligovej tabuľke druhá priečka.

27. mar 2019 o 15:29 Dominika Mariňáková

Žilinské volejbalistky majú tri kolá pred koncom našliapnuté na výborné umiestnenie v 1. lige. Druhá najvyššia súťaž mala cez víkend prestávku, využili sme teda príležitosť a porozprávali sme sa s Magdalénou Kováčikovou, kapitánkou tímu Volleyball Academy UNIZA Žilina.

„Počas sezóny hráme veľa zápasov, takže sa zriedka stane, že máme voľno. Keďže bola pekná sobota, predpokladám, že baby vybehli von,“ povedala na margo voľného víkendu Kováčiková. Doplnila, že ona ho takisto vyplnila aktívnou činnosťou: „Ja osobne voľno trávim športovo, v nedeľu som si pridala posilku. Dávam si síce deň voľna, ale potom ma opäť čaká niečo športové.“

Prečítajte si tiež: Volejbalová svetobežníčka na lavičke Žiliny: Umením je hrať, keď o niečo ide

Hráčky Žiliny si veľa voľna neužijú aj z toho dôvodu, že v ženskom výbere nastupuje viacero kadetiek. Cez víkendy teda majú dvojnásobnú porciu zápasov, v ženskej aj kadetskej kategórii.

„Máme pomerne mladý tím, baby sú však veľmi šikovné. Tréningy sú v podstate každý deň, od pondelka do piatku. V sobotu hrávame my, v nedeľu kadetky. Takže niektoré hrajú prakticky nonstop,“ chváli svoje spoluhráčky Kováčiková.

Čoskoro 24-ročná rodáčka z Turzovky je najstaršou hráčkou Volleyball Academy. Pre porovnanie, v aktuálnej sezóne dostala v drese žien šancu už aj pätnásťročná hráčka. Drvivá väčšina členiek žilinského tímu spadá do vekovej kategórie násťročných.

Po rozpačitom úvode sa rozbehli

Mládežníckym systémom Volleyball Academy už prešlo niekoľko volejbalistiek, ktoré dnes nastupujú v extralige. Za iné mestá.

„Je tu dobre nastavená výchova mládeže. Ale škoda, že Žilinská univerzita ponúka zväčša technické odbory. Pre dievčatá sú tu len tie humanitné. Často sa stáva, že hráčky sú v Žiline počas strednej školy, ale na vysokú odchádzajú do iných miest a tam aj hrávajú. Aj preto je náš tím taký mladý,“ hovorí študentka záverečného ročníka pedagogiky so zameraním na angličtinu a občiansku výchovu.

Úvod aktuálnej sezóny nezastihol Žilinčanky v optimálnej forme. Prehrali s Brusnom aj s Prešovom, následne sa však nakopli k lepším výkonom a momentálne majú na svojom konte 21 víťazstiev.

„Ja som počas celého leta hrala beach volejbal. Veľmi sa nám však nedarilo pripravovať spoločne, preto na začiatku sezóny chvíľu trvalo, kým sme sa zohrali. Kým sme prišli na to, čo môžeme jedna od druhej očakávať,“ vysvetľuje kapitánka tímu.

„Niektoré zápasy boli fajn, iné menej. U mladých hráčok nie je ideálna stabilita výkonov. V jednom zápase podajú super výkon, v ďalšom to však tak už nemusí byť. Nevyrovnanosť výkonov je našou slabinou,“ hovorí Kováčiková.

Do posledných zápasov s jasným cieľom

Tri kolá pred koncom patrí Žiline v prvoligovej tabuľke, v skupine východ, druhá priečka. Na vedúce Brusno stráca 17 bodov, pred treťou Rimavskou Sobotou má deväťbodový náskok. „Chceme dať do toho všetko. Naším cieľom je vyhrať. Čakajú nás totiž súperky, s ktorými sa dá hrať. Keď nebudeme robiť chyby a baby odhodia strach z toho, že hrajú ženskú kategóriu, tak to vyjde.“

Volleyball Academy by v prípade úspešných záverečných duelov opäť o čosi vylepšila svoje historické umiestnenie. Má podľa Magdalény Kováčikovej potenciál pokračovať v tomto trende? „Myslím si, že áno. Ale ak by sme uvažovali nad barážou či prípadnou extraligou, potrebovali by sme staršie, skúsenejšie hráčky. Popri ktorých by sa aj mladé dievčatá mohli učiť a získavať skúsenosti,“ odpovedá.