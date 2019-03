Podiel štátu v Letiskovej spoločnosti Žilina klesne

Ministerstvo dopravy a výstavby SR navrhlo prevod dvojtretinového podielu v spoločnosti na Žilinský kraj za symbolické euro.

27. mar 2019 o 15:20 SITA

Národná rada SR dnes zobrala na vedomie zaradenie časti majetkovej účasti štátu v Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., vo výške 65,52 % do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do prevodu majetku. Podiel štátu v spoločnosti klesne zo súčasných 99,53 % na 34,01 % a podiel Žilinského samosprávneho kraja v letiskovej spoločnosti so sídlom v Dolnom Hričove vzrastie z 0,47 % na 65,99 %.

Vláda schválila návrh riešenia súčasného stavu v Letiskovej spoločnosti Žilina už vo februári. Ministerstvo dopravy a výstavby SR navrhlo prevod dvojtretinového podielu v spoločnosti na Žilinský kraj za symbolické euro. Účtovná hodnota majetkového podielu štátu v spoločnosti k 31. decembru 2018 bola zhruba 2,1 mil. eur.



Kabinet vtedy zároveň odsúhlasil zaradenie časti majetkovej účasti štátu vo výške 65,52 % základného imania Letiskovej spoločnosti Žilina do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do prevodu majetku, a tiež odplatný prevod uvedeného podielu na Žilinský samosprávny kraj. Prevod sa môže začať až vládou schváleným zaradením do zoznamov majetkových účastí zahrnutých do prevodu majetku a následne podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prerokovaním tohto zaradenia v Národnej rade SR.



"Finančná situácia v Letiskovej spoločnosti Žilina je v súčasnosti zložitá a je nevyhnutné hľadať také možnosti riešenia, výsledkom ktorých bude ekonomická aj prevádzková stabilita spoločnosti a zlepšenie jej výsledkov hospodárenia," informoval rezort dopravy. Niekoľkokrát bolo zvýšené základné imanie spoločnosti, ministerstvo jej v roku 2017 poskytlo štátnu pomoc de minimis vo výške 200 tis. eur vo forme zvýšenia základného imania zo strany oboch akcionárov. "Najbližšie tri roky však takúto pomoc nie je možné poskytnúť vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z platnej legislatívy a nariadení EÚ," upozornilo ministerstvo dopravy.



Rezort chce preto riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu letiska v súčinnosti so Žilinským krajom, ktorý prejavil záujem o majetkovú účasť štátu, ako aj záujem o financovanie spoločnosti. Ministerstvo má aj naďalej záujem poskytovať letisku dotácie na bezpečnostnú ochranu letísk a výkon záchranných a hasičských služieb v rámci možností svojho rozpočtu.