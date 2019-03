Na brexit doplatí aj žilinský región. Kia stráca exkluzívny britský trh

Automobilka sa spolieha na to, že produkciu umiestni na iných trhoch.

27. mar 2019 o 11:36 Branislav Koscelník

ŽILINA. Pre výrobný závod Kia Motors Slovakia môže priniesť odchod Veľkej Británie z Európskej únie problémy. Kia dlhé roky ťažila zo záujmu o svoje autá na britských ostrovoch. Teraz sa však karta obrátila a vývoj v Spojenom kráľovstve môže mať na žilinskú automobilku negatívny dopad.

Obmedzenie dovozu, ktorý brexit prinesie, bude mať pravdepodobne vplyv na pokles výroby a ak sa obchodníkom nepodarí výpadok umiestniť na iných trhoch, nedá sa vylúčiť ani ďalšie znižovanie počtu zamestnancov.

Veľká Británia patrila roky pre slovenský závod Kia Motors Slovakia medzi trojicu najvýznamnejších exportných trhov. Každoročne tam smerovali z Tepličky desiatky tisíc áut s pravostranným riadením.

Ešte nedávno, v rokoch 2016 a 2017, bola Veľká Británia pre slovenskú Kiu top exportným teritóriom. V roku 2017 predala Kia na britských ostrovoch 57-tisíc áut, ktoré vyrobili v žilinskom závode. Na celkovej produkcii tak mala Británia sedemnásťpercentný podiel.

Nervozitu na britskom trhu pocítila slovenská Kia už v minulom roku. Počet predaných áut sa znížil asi o 8-tisíc, britský podiel na celkovej produkcii poklesol na 14,6 percent a na čelo rebríčka najvýznamnejších trhov sa vrátilo Rusko.

Briti si obľúbili najmä Kiu Sportage, ktorá je aktuálne vlajkovou loďou žilinského závodu. Hovorca automobilky Ján Žgravčák potvrdil, že v Spojenom kráľovstve patrí medzi najobľúbenejšie modely vôbec.

„Značka Kia bola medzi desiatimi najpredávanejšími značkami v Spojenom kráľovstve v roku 2017 aj 2018. Kia Sportage bola v roku 2018 medzi desiatimi najpredávanejšími modelmi v Spojenom kráľovstve. Celkový podiel značky Kia na tamojšom trhu dosahuje približne 4 percentá.“

Vedenie žilinskej automobilky nechce špekulovať, aké straty môže brexit spôsobiť vo výrobe. Dnes nie je ešte isté, za akých podmienok odíde Veľká Británia z Európskej únie. Nie je jasné, aké regulácie zavedie krajina pre exportérov.

Britský trh však už nebude pilierom produkcie spoločnosti Kia Motors Slovakia. Straty z výpadku predaja na ostrovoch budú musieť vykryť inými trhmi. „Kia Motors Slovakia neustále vyhľadáva a využíva možnosti nových trhov,“ odkázal Ján Žgravčák.

Dopad na celý autoreťazec

Ak by sa naplnil najhorší scenár týkajúci sa odchodu Veľkej Británie z Európskej únie, teda brexit bez dohody, na Slovensku by bolo podľa prepočtov analytického tímu nadnárodnej spoločnosti Coface ohrozených len v autosektore 8 až 10 tisíc pracovných miest.

„Samozrejme, dopad by pocítili aj ďalšie relevantné sektory v automotive reťazci. Ide o odvetvia, ktoré naň nadväzujú s priamymi dodávkami a subdodávkami - textilný priemysel, výroba plastov, elektronika, kovy. Je to de facto každá časť slovenského priemyslu. Pri tvrdom brexite je preto vysoký predpoklad, že by to Slovensko veľmi skoro pocítilo,“ konštatuje country manažér Coface Slovakia Juraj Janči.

Vývoj vo Veľkej Británii v posledných dňoch našťastie ukazuje, že tvrdý brexit nechcú ani stúpenci odchodu krajiny z európskeho spoločenstva. Dopady na produkciu slovenského automobilového priemyslu a zamestnanosť tak zrejme budú podstatne menšie.

Michel Barnier: brexit je strata pre obe strany

Mnohí politici a analytici sa však zhodujú, že nech budú výsledky rozluky také, či onaké, dopady pocítime na vlastnej koži všetci. Najviac budú postihnuté tie regióny, ktoré majú úzke obchodné a ekonomické vzťahy s Veľkou Britániou. Najmä Írsko, Francúzsko, Nemecko, či Holandsko.