Regionálny futbal: Stráňavy zaváhali, Višňové ukradlo bod lídrovi

IV. liga Sever

Rosina – Diviaky 3:2 (1:2)

Góly: 43. Kadik, 74. Tabak, 82. Pudík – 6. Ďanovský, 30. Hrivňák. Rozhodoval Herdel, 150 divákov. ŽK: Gajdoš M. – Mandík, Magoč.

ROSINA: Jurčenko – Tabak, Líška (89. Bolibruch), Hruboš, Jaroš (56. Pudík), Kadik, Zábavník, Riecky, Turský (87. Gajdoš E.), Drexler (46. Gajdoš M.), Polóni (53. Gavuliak).

V úvode zápasu spravili domáci veľké chyby v obrane, čo súper potrestal a vyhrával o dva góly. Ešte v závere polčasu sa podarilo znížiť Kadikovi, ktorý využil dobre zahraný rohový kop. Po zmene strán sa domácim zranili hráči a tréner Rosiny musel reagovať striedaniami. Rosinčania však diktovali tempo, zaslúžene vyrovnali Tabakom a otočili zápas po zakončení Pudíka. Po víťazstve na ťažkom teréne panuje v domácom tábore spokojnosť.

Teplička nad Váhom – Bobrov 3:0 (0:0)

Góly: 49. Rybárik, 63. Padala, 82. Gajdošík. Rozhodoval Remeň, 100 divákov. ŽK: Beniač – Kurtulík, Pisarčík.

TEPLIČKA: Kořinek – Blaščik, Surma (84. Jaššo), Maliňák, Beniač (84. Šutovský), Labuda, Jánošík (64. Cingel), Mrázik (67. Gajdošík), Bugala R., Padala, Holiš.

Teplička vstúpila do zápasu aktívne, no dve svoje tutovky nevyužila. Následne prišla zo strany domácich hluchá pasáž. V úvode druhého polčasu sa Tepličke podarilo dať rýchly gól, čo bolo kľúčové. Iniciatíva bola aj naďalej na kopačkách domácich. Druhý gól pridal Padala v 62. minúte. Bobrov sa prakticky do šancí už nedostávala a Tepličania si strážili svoje vedenie. Osem minút pred koncom potrestal chybu v rozohrávke Bobrova Gajdošík. V domácom tábore vládne spokojnosť najmä s druhým polčasom.

Rajec – Stráňavy 2:1 (1:1)

Góly: 38. Rybár, 82. Gabaj – 37. Janči M. Rozhodoval Škvarek, 200 divákov. ŽK: Jeťko – Čerňan.

RAJEC: Fraštia – Hnát (86. Kašuba), Bujný, Hájek, Sudor, Rybár, Cúg, Miko, Person (55. Gabaj), Jeťko (61. Šimun), Kordiš (89. Dubeň).

STRÁŇAVY: Ďuríček – Lajš, Janči M., Bukovčan (86. Ondák), Zajac, Janči L., Ďuratný, Chrachala, Remek, Kubica (53. Rolček), Čerňan (79. Brezáni).

V prvom polčase boli herne lepší hostia, ktorí si vypracovali viac šancí. Ujali sa aj vedenia, keď sa po rohovom kope presadil Marek Janči. Domáci však ihneď z následného útoku vyrovnali. Druhý polčas patril domácim, ktorí sa dostávali do príležitostí. Dobre naskočil do zápasu Gabaj, ktorý využil strieľanú prihrávku Rybára na zadnú tyč a osem minút pred koncom rozhodol o troch bodoch pre Rajec.

Bánová – Staškov 2:0 (1:0)

Góly: 30. Mráz, 82. (pen.) Mráz. Rozhodoval Batiz, 150 divákov. ŽK: Mráz, Harman – Roman, Kaličák.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar, Štefánik, Horecký, Cisárik, Mráz, Ďuratný (46. Harman), Jasenovský (59. Bendík), Kostolný (90. Hruška), Kubena, Ďurica (67. Švikruha).

Zápas sa hral na veľmi ťažkom teréne. Domácich poslal do vedenia najlepší strelec súťaže Mráz. Hostia pôsobili organizovane a dobre bránili. Bánovej sťažoval kombináciu veľmi náročný terén. V druhom polčase potvrdil víťazstvo lídra tabuľky z penalty Mráz. Domáci sú po zápase spokojní najmä s bojovnosťou, ktorú tím predviedol.

Ostatné výsledky: Žabokreky – Závažná Poruba 2:1, Belá-Dulice – Dolný Kubín 1:1. Makov mal voľno.

1. Bánová 13 8 1 3 40:15 28

2. Stráňavy 13 7 3 3 27:16 24

3. Teplička 13 7 1 5 21:13 22

4. Belá-Dulice 13 5 5 3 26:26 20

5. Rajec 13 5 3 5 24:22 18

6. Žabokreky 13 4 5 4 16:18 17

7. Rosina 13 5 2 6 23:26 17

8. Staškov 13 4 4 5 30:32 16

9. Makov 12 4 4 4 18:21 16

10. Z. Poruba 13 4 4 5 23:31 16

11. Bobrov 13 4 3 6 17:23 15

12. Dol. Kubín 13 4 3 6 18:26 15

13. Diviaky 13 2 1 10 20:34 8

V. liga skupina A

Strečno – KNM 1:4 (1:1)

Góly: 26. (vl.) Valiašek – 14. Papala, 61. Kubala, 67. a 74. Hrošovský. Rozhodoval Petrík, 150 divákov. ŽK: Ceplák, Barošinec.

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Ilovský (77. Čičmanec), Syrovatka, Bielik (77. Kocian), Tichý, Beháň J., Oberta, Kosa (73. Beháň M.), Ceplák, Barošinec (73. Kán).

Kysučania vstúpili do zápasu aktívne a odmenou im bol gól rodáka zo Zázrivej Martina Papalu. O dvanásť minút bolo vyrovnané, keď si loptu do vlastnej siete zrazil Valiašek. Druhý polčas vyšiel lepšie hosťom, ktorí po dvoch presných zásahoch Hrošovského a jednom góle Kubalu vyhrali na horúcej pôde v Strečne jasne 4:1.

Varín – Bytča 2:1 (1:0)

Góly: 42. Repáň, 70. Kadrliak – 76. Malík. Rozhodoval Závodský, 100 divákov. ŽK: Karafa.

VARÍN: Ružička – Repáň, Hruška T., Ferjanec (90. Cvacho), Lopušan, Koňušiak, Zimen, Hruška P. (18. Kadrliak), Chebeň (82. Rendek), Kubala, Williger.

BYTČA: Porubčan – Bajza, Čikota, Gašperík, Gajdošík (64. Schwarz), Šamaj, Hrtánek (46. Šichman, 90. Janásek), Karafa, Mravec, Malík, Jánošík J.

Varín sa počas zimnej prestávky neposilnil a preto bol vzhľadom na tabuľkové postavenie jasným outsiderom zápasu. V závere polčasu však poslal domácich do vedenia Repáň. Hostia reagovali dvoma striedaniami po zmene strán, no gól neprišiel. Naopak, udreli opäť Varínčania, keď si bytčianska obrana nepostrážila Kadrliaka a ten navýšil vedenie domácich. Bytčania vrhli všetky sily do útoku, avšak podarilo sa im streliť iba gól z kopačky Malíka, čo na body nestačilo.

Predmier – Čierne 3:0 (0:0)

Góly: 46. Pistovčák T., 65. Šebík, 73. Pobijak M. Rozhodoval Uhorskai, 200 divákov. ŽK: Pistovčák S. – Dirgas, Časnocha, Malik.

PREDMIER: Uríček – Husár, Martinka, Klus T., Pobijak M., Praženica (86. Daniš), Klus M. (46. Pistovčák T.), Popelka, Pistovčák S. (76. Pobijak A.), Bačík (79. Rosa), Šebík.

Po bezgólovom prvom polčase sa ako kľúčový okamih ukázal gól Tomáša Pistovčáka ihneď po zmene strán. Vedenie Predmieru navýšil Šebík. Na 3:0 dával zo štandardnej situácie Michal Pobijak. Domáci si navyše udržali čisté konto, a tak panuje v ich tábore po zápase spokojnosť.

Zborov nad Bystricou – Kotešová 2:3

Góly: 80. Pagáč, 84. Timek – 28. Tabak (z 11 m), 35. Valášek (z 11 m), 55. Mikoláš, R: Róbert Chmúrny, 150 divákov, ŽK: 90. Miroslav Kučerík, 88. Dominik Pagáč, 90. Roman Mikoláš, 35. Jozef Neveďal, 89. Radoslav Jandačka, 86. Peter Kendy.

ZBOROV: Kučerík – Timek, Pagáč, Ďugel (64. Grajciar), Čelko (81. Koňušík), Martinec, Sýkora, Kocifaj, Rusnák (77. Kolembus), Macura, Neveďal.

KOTEŠOVÁ: Polko – Daniš, Bujný (74. P. Kendy), Krajči (60. Kadák), R. Kendy, Budiský, Mozolík (64. Patyka), Mikoláš, Tabak, Valášek, Jandačka.

Zápas začal v réžii domácich hráčov, ktorí sa lepšie vysporiadali s terénom. Domáci si v úvodných 15 minútach vypracovali štyri sľubné šance, no ani jednu nepremenili na gól. Hostia sa po úvodnej štvrťhodinke zoznámili s terénom, prebrali hru v strede poľa, ale vyloženú šancu si nevypracovali. Až následné dva výbehy stopéra hostí Valášeka znamenali dva pokutové kopy pre Kotešovú, ktorá sa ujala vedenia 0:2. V druhom polčase sa domáci snažili streliť kontaktný gól, mali ďalšie sľubné šance. Avšak, po štandardke, ktorú zahrávali, sa súper dostal k odrazenej lopte a po úniku zvýšil na 0:3. Zdalo sa, že zápas je rozhodnutý, ale domáci od 78. minúty zjednodušili hru a opäť sa vrátili k tomu, čo predvádzali v úvode zápasu. Prvá strela Snahy na bránu hostí v druhom polčase znamenala gól Pagáča, ktorý z 25 metrov vymietol pavučinu hosťujúcej svätyne – 1:3. Domáci následne zatlačili súpera do šestnástky, no z množstva šancí sa im podarilo dať len jeden gól. V 84. minúte sa po štandardke presadil nový hráč v mužstve Marek Timek, ktorý znížil na 2:3. Po tomto momente hostí trikrát svojimi bravúrnymi zákrokmi zachránil brankár Polko. Kotešová si zo Zborova nad Bystricou odniesla všetky tri body.

Turzovka – Belá 4:0

Góly: 29. Hudek, 41. a 81. Šmahajčík, 77. Puchoň, R: Peter Scherer, 150 divákov, ŽK: 51. Lukáš Urminský, 49. Marián Rovňaník, 8. Tomáš Maslík, 76. Jakub Špirka, 51. Marek Ševčík, 83. Jozef Žingora

TURZOVKA: Urminský – M. Rovňaník (72. P. Rovňaník), Maslík, Bytčanek, Puchoň, Horčičák, Rokyčák (86. Letavay), Bibora (65. Král), Ciesarík, Hudek (76. Špulica), Šmahajčík.

BELÁ: Tichák – Švec, R. Šipčiak, S. Šipčiak, Krška (46. Žingora), Laščiak (46. Mihalčatin), Melišík (46. Sekerka), Kubík, Špirka, Macho (52. Kvasnica), Ševčík.

Po dlhej zimnej prestávke odštartovali futbalovú jar aj v Turzovke. Súperom domácich bol vlaňajší ašpirant na postup do IV. ligy – ŠK Belá. Súboj si prišlo pozrieť 150 divákov a terén bol podľa očakávania náročný. Domáci futbalisti boli počas celého zápasu aktívnejší, hostia sa zväčša bránili a hrozili rýchlymi protiútokmi cez ich kľúčového hráča Ševčíka. Káder Turzovky prešiel v zime viacerými zmenami a jej hráči tak nie sú ešte na 100% zohratí. Svoju celozápasovú prevahu však potvrdili štyrmi gólmi a do jarnej časti vkročili víťazne.

Vysoká nad Kysucou – Višňové 1:1

Góly: 38. Kovalík – 23. Štefunda, R: Michal Železňák, 150 divákov, ŽK: 53. Štefan Voštinák, 78. Martin Minarčik, 58. Martin Mano, 34. Jakub Majtanik, 50. Jan Došlík.

VYSOKÁ: Podhorec – M. Pavlica, Voštinák (67. Jančík), P. Barčák, A. Barčák, Červenec, Nekoranec, Krajči, J. Pavlica, Putorík, Kovalík.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš, Minarčik, Štefunda, Mano, Majtanik, Ťažký, Sventek (80. Tandara), A. Štefanica (72. Turský), Došlík, Kurucár (69. Papajčík).

V súboji prvého s tretím sa všetko podstatné udialo v úvodnom dejstve. Hostia viedli od 23. minúty po góle Štefundu, domáci vyrovnali o 15 minút zásluhou Kovalíka. Líder tabuľky tak získal len bod, v tabuľke piatej ligy je na čele už len o skóre.

Ostatný výsledok: Skalité – Oščadnica 1:2.

1. Vysoká n. K. 14 9 2 3 48:21 29

2. KNM 14 9 2 3 31:8 29

3. Višňové 14 7 5 2 24:11 26

4. Bytča 14 8 0 6 34:28 24

5. Čierne 14 8 0 6 33:29 24

6. Turzovka 14 7 1 6 43:41 22

7. Kotešová 14 7 1 6 28:27 22

8. Strečno 14 7 1 6 26:26 22

9. Skalité 14 5 3 6 22:24 18

10. Predmier 14 5 1 8 24:26 16

11. Belá 14 4 4 6 27:38 16

12. Varín 14 4 1 9 12:23 13

13. Zborov 14 3 2 9 12:39 11

14. Oščadnica 14 3 1 10 20:45 10