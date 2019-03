Allegretto Žilina 2019: Energia a nadšenie mladých hudobníkov z celého sveta

Dvadsiaty deviaty ročník stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Allegretto Žilina, ktorý sa uskutoční 8. – 13. apríla 2019 v Dome umenia Fatra sprostredkuje žilinskému publiku opäť nevšedný umelecký zážitok z vybraných diel klasickej hudby.

25. mar 2019 o 14:05 Alexandra Janigová

ŽILINA.Počas šiestich koncertných večerov vystúpi trinásť interpretov z desiatich krajín (Francúzsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Česká republika, Ukrajina, Maďarsko, Rusko, Južná Kórea, Slovensko), z hosťujúcich orchestrov privítame Janáčkovu filharmóniu Ostrava a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Návštevníci festivalu tak majú možnosť zažiť týždeň nabitý energiou mladých excelentných hudobníkov z Európy i zámoria. Kariéra týchto mladých umelcov je síce iba na začiatku, no všetci sú držiteľmi ocenení z najznámejších interpretačných súťaží a už teraz patria medzi najlepších sólistov na súčasnej hudobnej scéne.

Na otváracom koncerte festivalu (8.4.) vystúpi pod taktovkou nemeckého dirigenta Niklasa Benjamina Hoffmanna, víťaza 14. ročníka prestížnej dirigentskej súťaže Donatella Flick London Symphony Orchestra Conducting Competition (2016), domáci Štátny komorný orchester Žilina a dvadsaťročný huslista Dmytro Udovychenko z Ukrajiny. Program koncertu bude zostavený z diel I. Zeljenku, F. Mendelssohna-Bartholdyho a W. A. Mozarta.

V utorok (9.4.) si návštevníci festivalu budú môcť vychutnať hneď dva koncerty. Prvým je Koncert víťazov súťaží slovenských konzervatórií za rok 2019, na ktorom sa predstavia mladí talentovaní hudobníci z celého Slovenska. Druhý, komorný koncert prinesie divákom umelecký zážitok z nevšedného spojenia gitary, a cimbalu. Slovenský gitarista Karol Samuelčík spolu s maďarskou cimbalistkou Eszter Farkas publiku sprostredkujú tvorbu I. Albéniza, E. Pujola, E. Granadosa, N. Paganiniho.

Streda (10.4.) bude patriť dvojici francúzskych interpretov - Brunovi Philippemu (violončelo), ktorý je držiteľom Ceny festivalu Allegretto Žilina 2018 a Tanguyovi de Williencourtovi (klavír). 26-ročný violončelista Bruno Philippe sa môže pochváliť už niekoľkými vydanými CD titulmi s tvorbou L. van Beethovena, F. Schuberta, J. Brahmsa a i. Spolu s klaviristom Tanguyom de Williencourtom, ktorý sa okrem hry na klavíri venuje aj orchestrálnemu dirigovaniu, uvedie na koncerte náročný program zostavený z tvorby F. Poulenca, F. Chopina a S. Rachmaninova.

Vo štvrtok (11.4.) sa koncertná sála v Dome umenia Fatra opať rozozvučí tónmi symfonického orchestra. Na pódiu sa pod vedením estónskeho dirigenta Mihhaila Gertsa predstaví so Symfóniou č. 6 h mol Patetická op. 74 P. I. Čajkovského Janáčkova filharmónia Ostrava. Sólistom večera bude vynikajúci český klavirista Lukáš Vondráček, ktorý uvedie Beethovenov Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur op. 58. Víťaz prestížnej Medzinárodnej súťaže kráľovnej Alžbety v Bruseli (2016) patrí medzi najvýznamnejších klaviristov súčasnosti. Počas doterajšej kariéry má za sebou spolupráce so svetovými renomovanými orchestrami ako Pittsburgh Symphony Orchestra, koncerty s BBC National Orchestra of Wales, Kráľovským škótskym národným orchestrom.

Predposledný deň festivalu (12.4.) sa návštevníci môžu tešiť na komorný koncert, na ktorom sa predstaví klaviristka z Južnej Kórei Su Yeon Kim - o. i. víťazka 8. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela (2014), dánska huslistka Anna Egholm, ktorá je držiteľkou početných ocenení z dánskych a nórskych súťaží a slovenský klavirista Filip Štrauch - študent žilinského Konzervatória, ktorý neskôr pokračoval v štúdiu na významnej Dánskej kráľovskej hudobnej akadémie v Kodani. Na koncerte troch mladých interpretov zaznejú svetoznáme diela z tvorby J. Haydna, J. Brahmsa, R. Schumanna, M. Ravela a ď.

Allegretto Žilina sa so svojimi návštevníkmi rozlúči záverečným orchestrálnym koncertom (13.4.), ktorý bude slávnostným vyvrcholením celého festivalu. Dirigentskej taktovky sa ujme Peter Valentovič, šéfdirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý v spolupráci s orchestrom a spevákmi prevedie obecenstvo pestrým vokálno-inštrumentálnym programom. Svetoznáme árie z obľúbených opier (Figarova svadba, Barbier zo Sevilly, Cavalleria rusticana, Mignon, Faust a Hoffmanove poviedky) zaspievajú špičkoví ruskí sólisti - sopranistka Zoya Petrova a barytonista Tigriy Bazhakin. Koncert bude zakončený prvou z dvanástich symfónií slovenského skladateľa Alexandra Moyzesa - Symfónia č. 1 D dur op.4.

Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum - Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina a mestom Žilina. Viac informácií o programe na www.allegretto.sk

Vstupenky na jednotlivé koncerty sú dostupné online na www.navstevnik.sk, alebo v pokladnici ŠKO Žilina, Dolný val 47, Žilina. Po – Pi od 7:00 do 18:00 a hodinu pred koncertom. Objednávky: vstupenky@skozilina.sk

V ponuke je aj abonentka platiaca na všetky koncerty festivalu za výhodných 36 Eur (zľavnená cena pre študentov, dôchodcov, ZŤP je 26 Eur) v limitovanom počte.