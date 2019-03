Makroteam neudržal vedenie, semifinálová séria sa sťahuje do Žiliny

Ďalší zápas je na programe v sobotu večer.

25. mar 2019 o 12:24 Tomáš Hládek

Žilinčania po prvom polčase viedli, zápas však nedokázali dotiahnuť do víťazného konca.(Zdroj: JOZEF MIKUŠ)

Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina 6:2 (1:2)

Góly: 4. Lucas, 29. Matheus Ferreira, 30. Gustavo Henrique, 35. Emerson Junior De Lima, 36. a 37. Ricardo Camara – 15. André Luiz, 18. (pen.) Patrik Krištofík. Rozhodovali Belavý a Peško, 900 divákov. ŽK: Lucas – Riquinho, Lucian Ferreira, Krištofík, Hudek. ČK: 23. Oberman (LUČENEC).

LUČENEC: Oberman (23. Klema) – Serbin, Fehérvári, Gustavo Henrique, Petík, Marlon Luciano, Matheus Ferreira, Greško, Brunovský, Ricardo Camara, Lucas Alves, Emerson Junior De Lima, Keszi.

MAKROTEAM: Kováč – Hudek, Krištofík, Lucian Ferreira, Wellington Torres, Riquinho Aderson, André Luiz, Everton Borges, Zaťura, Papajčík, Baláž.

Prvý semifinálový zápas medzi Mimelom Lučenec a žilinským Makroteamom priniesol v prvom polčase zaujímavé momenty na oboch stranách. Hralo sa hore-dole a do šancí sa dostávali obe mužstvá. Prvý gól strelili domáci hráči v štvrtej minúte, keď sa z priameho kopu presadil Lucas, ktorý tvrdou strelou prestrelil žilinský múr.

Makroteam vyrovnal v 15. minúte a strelcom gólu bol André Luiz, ktorý sa uvoľnil na čiare cez domáceho obrancu a strelou po zemi skóroval. Hralo sa agresívne, pribúdali fauly na oboch stranách a na žilinskej strane boli aj štyri žlté karty.

V 16. minúte Žilinčania faulovali šiestykrát. To znamenalo desaťmetrový kop pre Lučenec, ktorý zneškodnil vynikajúco chytajúci Kováč. Poradil si aj s následnou dorážkou. Šiesty faul pribudol aj na domácej strane, avšak, Riquinhovi sa desaťmetrový kop nepodarilo premeniť.

V 18. minúte mal Makroteam k dispozícii ďalší desaťmetrový kop a ten už Krištofík využil – 1:2. V posledných sekundách sa rútili dvaja Žilinčania na domáceho brankára, ale André Luiz trestuhodne netrafil bránku. Do šatní sa išlo so skóre 2:1 v prospech Žilinčanov.

V druhom polčase sa Makroteam viac stiahol a domáci Lučenec sa snažil hrať na útočnej polovici. Po troch minútach sa rútili dvaja Žilinčania na brankára, ktorý však prečítal finálnu prihrávku. Ihneď sa snažil rýchlo podporiť útok svojím vybehnutím na útočnú polovicu, kde chyboval a lopty sa zmocnil Wellington. Ten mohol ísť sám na bránu, ale bol v poslednej chvíli faulovaný domácim brankárom, ktorý inkasoval červenú kartu.

Makroteam mal teda dvojminútovú výhodu o jedného hráča a mohol sa dostať dvojgólového vedenia. Hostia si v nej vypracovali šance, no koncovka vždy zlyhala a Lučenec sa dokázal ubrániť. V 29. minúte sa domácim podarilo vyrovnať zásluhou Matheusa Ferreiru, ktorý získal veľa priestoru na strelu a prepálil Kováča.

O minútu neskôr už domáci viedli po nechytateľnej strele do šibenice od Gustava Henriqueho. V 35. minúte sa Lučenec dostal do vedenia o dva góly, keď sa presadil Emerson po skvelej individuálnej akcií a prihrávke do poloprázdnej brány od Marlona Da Silvu.

Posledných päť minút sa Makroteam snažil niečo spraviť s výsledkom a odhodlal sa k hre bez brankára, ktorá však úspech nepriniesla. Hostia si v nej vypracovali pár príležitosti, ale góly dávali opäť domáci. Najprv v 36. minúte Ricardo Camara navýšil na 5:2 a o minútu neskôr ten istý hráč opät do prázdnej bránky zobral nádeje hostí na vyrovnanie. Lučenec vedie v sérii 1:0 na zápasy. Najbližší zápas sa uskutoční v Žiline v sobotu, 30. marca o 20:00 hod (ŠH na Rosinskej ceste).

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): „Prvý semifinálový zápas v Lučenci mal asi všetko, čo patrí k vrcholiacej sezóne – nervozita, chyby, nepremenené pokutové kopy, krásne góly, dvojnásobný obrat vývoja skóre, plné hľadisko. Žiaľ, konečný výsledok nie je pre nás priaznivý, hoci všetko možno mohlo byť inak nebyť nepremenených vyložených šancí, nepremenenej penalty, nevyužitej presilovky po vylúčení domáceho brankára. Najmä za stavu 2:1 pre nás sme mali niekoľko príležitostí na zvýšenie nášho vedenia. V takýchto zápasoch však rozhodujú detaily. Domáci boli efektívni, využili všetky naše chybičky a my prehrávame 0:1.“

Ostatný výsledok: Pinerola – Wild Boys 5:2.