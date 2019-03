Psa na súťaže si požičiava. Kristína Munková skončila tretia na svetovom finále juniorhandlingu

Mladá Žilinčanka, v súčasnosti žijúca vo Varíne, Kristína Munková, si v sobotu 9. marca vybojovala v anglickom Birminghame tretie miesto vo finále medzinárodného junior handlingu. Súťažila tam ako jediná Slovenka medzi 41 mladými ľuďmi z celého sveta.

21. mar 2019 o 14:08 Michal Filek

ŽILINA. BIRMINGHAM. Junior handling je súťaž, v ktorej porotcovia hodnotia mladých ľudí od 9 do 18 rokov pri predvádzaní výstavných plemien psov. Nehodnotia sa teda samotné psy, ale spôsob, akým ich mladí ľudia predvádzajú. Tretie miesto v celosvetovom finále sa účastníkovi zo Slovenska podarilo vybojovať po prvýkrát.

Veľký úspech Slovenska

Z každej krajiny sa finále môže zúčastniť len jeden súťažiaci – víťaz národného finále. Slovenská kynologická jednota tohto roku do Anglicka vyslala práve Kristínu Munkovú, ktorá vyhrala národné finále v januári.

Slovenské finále vyhrala

O tom, aká bola cesta až do finále, nám porozprávala samotná Kristínka. „Na každej výstave psov u nás prebieha aj súťaž Junior handling. Nehodnotia sa psy, ale naše predvedenie. Nastúpime s nimi do kruhu a následne si nás rozhodca volá na individuálne predvedenie. Psa postavíme do správneho postoja, aby bolo vidno líniu jeho chrbta, hrudník a celkové zauhlenie. Rozhodca nám môže dať aj teoretické otázky o predvádzanom plemene alebo o výstave. Potom požiada o predvedenie vo figúre, kde si všíma pohyb zadných končatín, predných končatín, následne pohyb v skupine, ako sa súťažiaci vie správať k ostatným psom. Na bežných výstavách zbierajú súťažiaci body, ktoré sa na konci roka sčítajú. Piati najlepší z kategórie mladších aj starších súťažiacich sa potom ako rovnocenní súperi zídu práve v národnom finále a bojujú o post slovenskej jednotky v junior handlingu.“

