Cenná výhra basketbalistov v Komárne

Žilinčania v tabuľke ostávajú na piatom mieste.

21. mar 2019 o 10:17 Dominika Mariňáková

Dôležitú výhru si v stredu večer na svoje konto pripísali basketbalisti PP & TV Raj Žilina. Na pôde Lučenca triumfovali s rozdielom 11 bodov a v tabuľke sa držia na piatom mieste. Najbližší duel odohrajú už v sobotu, na domácej palubovke nastúpia proti Komárnu.

Ivan Kurilla, tréner Žiliny (zdroj basketliga.sk): "Lučenec dokázal doma poraziť veľké mančafty. Klobúk dole, ako sa na záver sezóny zmobilizoval. Treba povedať, že to bolo aj príchodom Isbyho. Ja chcem poďakovať svojim chalanom. Pripravili sme stratégiu hry, ktorá nám vyšla dokonale. Veci, čo sme si povedali, sme na ihrisku aj naplnili. Práve to ma strašne teší.

Veľa sa tu hovorí o kríze, ale my žiadnu nemáme. Sme mladý tím, do každého zápasu ideme bojovať a vyhrať. Toto víťazstvo nás veľmi teší. Mali sme veľké zdravotné problémy. Celý týždeň s nami netrénoval Karalič, to isté bol Tot predtým. Všetci zabojovali a každý z chalanov si zaslúži veľkú pochvalu za to, ako dokázali splniť veci, ktoré som od nich chcel. Odvážame si z Lučenca nie povinné, ale veľmi cenné víťazstvo."

BKM Lučenec – PP & TV Raj Žilina 79:90 (13:27, 23:18, 32:20, 11:25)

LUČENEC: Isby 13, Griffin 12, Agusi 11, Shelton 10, Pipíška 5 (Jacobs 25, Jackuliak 3, Skvašik 0)

ŽILINA: Djordjevič 21, Tot 14, Rožánek 13, Dickson 9, Merešš 8 (Jackson 23, Karalič 2, Podhorský 0)

TH: 19/14 – 17/15, Fauly: 18 – 19, Trojky: 11 – 11, Rozhodovali: Kúkelčík, Lukáč, Karniš.