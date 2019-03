Nominujte svoju Osobnosť Žilinského regiónu a Kysúc!

nominácie by mali doraziť do redakcie MY Žilinských novín najneskôr do 28. marca.

20. mar 2019 o 21:33 Redakcia

Nominujte svoju Osobnosť žilinského regiónu a Kysúc!

Milí čitatelia, Týždenníky MY Žilinské noviny, MY Kysucké noviny, spolu s partnermi a mediálnymi partnermi TV RAJ, Rádio Frontinus, www.myzilina.sme.sk, vyhlasujú 1. ročník ankety Osobnosť žilinského regiónu a Kysúc. Záštitu nad anketou prevzal prezident Andrej Kiska. Anketa bude prebiehať od 1. apríla do 10. júna 2019. Určená je pre ľudí, ktorí sú v našich obciach a mestách známi svojou tvorivou, činorodou prácou, nezištnou pomocou druhým, ktorí sa venujú deťom a mládeži, či starým a handicapovaným a inak ohrozeným ľuďom. Tiež pre takých, ktorí pracujú pre spoločnosť, organizujú kultúrne, spoločenské, či športové podujatia, zachraňujú pamiatky, pomohli zachrániť ľudský život... jednoducho pre ľudí, ktorých si v našich obciach a mestách vážime a o ktorých si myslíme, že by si zaslúžili titul Osobnosť žilinského regiónu a Kysúc 2019. Ako nominovať? Ak takéhoto človeka vo svojom okolí poznáte (veríme, že určite áno, a nielen jedného), nominujte ho do ankety. Urobiť tak môžete prostredníctvom Nominačného kupónu z MY Žilinských, alebo MY Kysuckých novín. Vyplňte ho, vystrihnite a zašlite do redakcie, prípadne prineste osobne. Adresa redakcie: MY Žilinské noviny, Námestie Andreja Hlinku 1, 010 01 Žilina. Urobte to tak, aby sme vaše nominácie mali v redakcii najneskôr do 28. marca. Nominovať môžete aj e-mailom, na adresu: michal.filek@petitpress.sk. Do predmetu správy napíšte: NOMINÁCIA – osobnosť regiónu. Do tela e-mailu napíšte meno a priezvisko osoby, ktorú navrhujete nominovať a krátke zdôvodnenie, prečo si nomináciu zaslúži. Nezabudnite uviesť svoje meno a telefónne číslo. Víťaz ankety bude známy najneskôr 17. júna 2019. Výsledky slávnostne vyhlásime za účasti Andreja Kisku. Víťazná Osobnosť žilinského regiónu a Kysúc, získa zájazd pre dve osoby k moru a ďalšie ceny. Naprázdno neobídu ani hlasujúci, ktorí sa už teraz môžu tešiť na zájazd k moru, poukazy do wellness a ďalšie zaujímavé ceny, ktoré zverejníme do začiatku hlasovania. Nominácia by mala obsahovať Meno a priezvisko človeka, ktorého nominujete

Krátke zdôvodnenie nominácie (za čo si ju zaslúži)

Meno, priezvisko a telefón toho, kto nomináciu podáva