Bude to ostré, hovorí pred semifinále Krištofík

Makroteam si zmeria sily s Lučencom.

20. mar 2019 o 16:16 Tomáš Hládek

Futsalisti ŠK Makroteam Žilina postupujú do semifinále play-off najvyššej slovenskej futsalovej súťaže po víťazstve 3:0 na zápasy proti Leviciam. Séria dopadla pre zverencov Dušana Dobšoviča pomerne jednoznačne, keď Žilinčania nastrieľali Leviciam v troch zápasoch až 25 gólov a naopak, inkasovali len päť. O zaslúženom postupe teda nemôže byť pochýb.

Levice pricestovali na tretí zápas série do Žiliny len s deviatimi hráčmi, z toho tvorili tretinu brankári. Medzi hráčmi v poli sa teda predstavila dvojica brankárov. Jeden z nich, Kevin Kollár, dokonca strelil gól. Domáci však prekvapenie na svoj úkor nepripustili, herne dominovali a tešili sa z vysokého víťazstva.

„Dnešný zápas bol pre nás nesmierne dôležitý, pretože sme už dnes chceli ukončiť štvrťfinálovú sériu proti Leviciam. Nechceli sme už opäť cestovať do Levíc. Sme radi, že sa nám to podarilo a potešilo nás aj desať strelených gólov. Teraz sa už musíme sústrediť na Lučenec,“ hodnotí zápas strelec dvoch gólov Patrik Krištofík.

Žilinský ľavák dvakrát využil výborné nahrávky kapitána Mariána Hudeka.

„Veľa vecí máme nacvičených. Pár gólov, ktoré padli dnes, boli práve po nacvičených štandardných situáciách,“ hovorí na margo desiatich gólov Makroteamu Krištofík.

Levičanom sa žlto-čiernych prekvapiť v troch zápas nepodarilo. Žilinčania mali hru súpera prečítanú, čo potvrdili aj na palubovke.

„My sme vedeli o systéme, ktorý sa Levice snažia hrať. Ich cieľom bolo nakopnúť loptu na pivota, ktorý sa loptu snaží podržať a zvyšní hráči na palubovke sa ho potom snažia doplniť. Preto sme nechceli hrať príliš vysoký pressing, pretože potom hrozilo, že sa môže ich zadný hráč v súboji jeden na jedného presadiť a mohla z toho vyplynúť pre nás nebezpečná situácia. Na súpera sme boli pripravení dobre,“ hovorí o prípravách na štvrťfinále 27-ročný odchovanec žilinského futbalu.

Hostia sa aj za rozhodnutého stavu rozhodli pre hru bez brankára. To využil kapitán Marián Hudek a strelou cez celé ihrisko navýšil vedenie Žiliny. Vyskúšanie si tejto hernej činnosti bolo pre hráčov vzhľadom k ďalším zápasom žiadanou skúsenosťou.

„V tomto smere bolo dobré, že sme vyskúšali hru štyroch proti piatim do ďalšieho priebehu play-off. V každom prípade, sa Leviciam nedarilo v power-play. Hlavne v dnešnom zápase si z toho veľa šancí nevypracovali,“ dodáva k hernej situácii hráč s číslom jedenásť.

V semifinále čaká na žlto-čiernych druhý tím základnej časti z Lučenca.

„Bude to úplne rozdielny súper. Majú množstvo Brazílčanov, hrajú podobný systém ako my. Bude to behavé, bude to ostré a veľmi sa na túto sériu tešíme. Budú to veľmi zaujímavé a vyrovnané zápasy,“ nádeja sa Krištofík.

Tieto celky si zmerali sily aj v 15. kole základnej časti, keď sa rozišli zmierne. V Lučenci sa však hral výborný zápas a napínavá dráma vyústila v desať gólov.

„Zápas v základnej časti na pôde Lučenca bol pre nás veľmi dôležitý a zlomový, pretože nás zomkol. V našej hre boli isté nedostatky, ktoré sme chceli vyriešiť a práve tento zápas bol taký, ktorý nás nakopol a ukázal nám, že môžeme aj s Lučencom hrať vyrovnanú partiu a poraziť ich,“ zakončila opora ŠK Makroteam Žilina - Patrik Krištofík.