Viceprimátor Randa skončil s lanovým parkom

Nový správca by mal priniesť do lesoparku okrem lezenia aj nové aktivity.

20. mar 2019 o 23:10 Branislav Koscelník

ŽILINA. Lanový park v žilinskom Lesoparku Chrasť hľadá nového prevádzkovateľa. Súčasný správca outdoorového centra, občianske združenie Preles, už novú sezónu neotvorí.

Za zdužením stojí novozvolený mestský poslanec a viceprimátor Žiliny Vladimír Randa. Areál v blízkosti detského ihriska je majetkom mesta a Preles ho takmer desať rokov prevádzkoval. Randa sa už od ďalších aktivít lanového parku chce dištancovať. Sám to považuje za konflikt záujmov.

Zmluva sa občianskemu združeniu Preles skončí v júni tohto roka. Svojim rozhodnutím chce tiež predísť situácii, aby sa v strede sezóny menil prevádzkovateľ a športovisko by nebolo dostupné.

„Preto sme zmluvu vypovedali a dohodli sa s mestom na skončení nájmu, aby sa ešte v zime našiel nový prevádzkovateľ,“ objasňuje rozhodnutie nepokračovať v ďalšom pôsobení v lanovom parku Vladimír Randa.

Nové impulzy

Mesto Žilina vypísalo súťaž, v ktorej hľadá na ďalších päť rokov prevádzkovateľa outdoorového centra na ploche 10-tisíc metrov štvorcových. Pri hodnotení ponúk bude rozhodovať výška nájomného. Vladimír Randa potvrdil, že od nového správcu očakávajú aj ďalšie impulzy pre rozvoj nielen adrenalínového areálu, ale celého lesoparku.

„Určite by bolo vhodné, aby tam prevádzkovateľ priniesol nové aktivity, impulzy. Zároveň budeme nároční na zachovanie prírodného charakteru, bez zbytočných reklám a prvkov, ktoré do lesa nepatria. Skôr by som privítal nový program. Tak ako sme my v posledných štyroch rokoch priniesli do lesoparku veľmi populárne Žilinské blatíčko, tak by som rád videl nové akcie pre deti, mládež i verejnosť,“ podotkol Randa. Odhadol, že po odobrení nového prevádzkovateľa na aprílovom zastupiteľstve, by sa nová sezóna mohla v lanovom parku začať ešte v máji.