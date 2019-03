Petra zbil sused. Pre úrad je ale ako obvinený

Petra Chylu z Hliníka nad Váhom v lete napadol sused. Polícia vec ukončila s tým, že Chyla je poškodený a posunula ju na doriešenie Okresnému úradu v Žiline. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď mu prišlo predvolanie ako obvinenému.

20. mar 2019 o 12:15 Michal Filek

HLINÍK NAD VÁHOM. ŽILINA. Na okresnom úrade žiadal Peter Chyla vysvetlenie. Nedočkal sa ho. „Na moju otázku, prečo som obvinený, keď napadli mňa, pracovníčka reagovala tak, že som obvinený, a hotovo,“ hovorí Chyla, ktorý sa v šoku obrátil na redakciu MY Žilinských novín.

Napadnutý

„Stalo sa to minulý rok 16. júna v Hliníku. Miestny chlapec Andrej viezol v kočíku svojej sestre jej malé dieťa. Miestny Róm vybehol z dvora a kričal naňho: Čo čumíš, ty hajzel, zabijem ťa. Ja som išiel práve okolo. Zastavil som a pýtam sa ho: Čo to robíš? On upriamil pozornosť na mňa a napadol ma. Začal ma udierať. Zdvihol som telefón, že zavolám na políciu. On znova pribehol a hovorí: Voláš policajtov, čo? A znova ma udrel. Zbehli sa tam ďalší ľudia a začal napádať aj ich,“ opisuje incident napadnutý Hliničan.

Keď privolaní policajti prišli, vytiahli agresora z krčmy a spísali s ním zápis. Chylu poslali k lekárovi, aby sa dal ošetriť. Najskôr na pohotovosť, odtiaľ na chirurgiu. Lekár Miroslav Chromčík v správe, ktorú má redakcia MY Žilinských novín k dispozícii, konštatuje udretie po krku a tvári, pretrvávajúcu bolesť krku a ľavej sánky, podkožný hematóm, obmedzenie pohybov.

Polícia v tom má jasno