Výstavou Pripomienky si galéria pripomína životné jubileá žilinských výtvarníkov

Vernisáž sa uskutoční 21. marca o 17. hodine v Považskej galérii umenia v Žiline.

19. mar 2019 o 19:20 Alexandra Janigová, PGU

Výstava potrvá do 5. mája. (Zdroj: PGU)

ŽILINA. Výstavou pod názvom Pripomienky si Považská galéria umenia v Žiline pripomína životné jubileá žilinských výtvarníkov, ktorí ich oslávili v rokoch 2018 a 2019.

Sochárka Andika Beráková sa narodila v roku 1938 v Žiline. V rokoch 1953 až 1957 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor grafika a rezbárstvo u Ludwika Korkoša. V rokoch 1957 až 1963 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení figurálneho sochárstva u profesora Jozefa Kostku. Výstava Andiky Berákovej v Považskej galérii umenia v Žiline predstavuje výber z jej sochárskej tvorby a výber z kresby. Sú to najmä drobnejšie plastiky z obdobia rokov 70-tych až po roky 90-te a kresby v spojitosti s kombinovanou technikou od počiatku milénia až po dnešok. Výstava dokazuje, že Berákovej kresba tematicky a tvarovou štylizáciou úzko súvisí s plastikami a je predovšetkým úctou sochárky ku hmote, no v kontexte jej tvorby je povýšená na samostatný výtvarný druh. A. Beráková sa zaoberá vo svojej tvorbe problémom človeka, života, no najmä ženskou figúrou.

Výtvarník Gustáv Švábik – Macvejda sa narodil v roku 1943 v Turzovke. Podstatnú časť svojho života prežil v Žiline, až kým sa v 90-tych rokoch neodsťahoval so svojou rodinou do Čadce. V roku 1959 – 1963 študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Českom Turnove. V rokoch 1966 – 1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Václava Kautmana na odbore tvarovania. Od roku 1975 až do roku 1991 pôsobil ako pedagóg na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Výber z diel, ktorý tvorí len zlomok desaťročiami potvrdzujúcu pravdu Švábikovej snahy o úprimný výraz osobného svedectva jednotlivých období. Na výstave prezentuje Švábik návraty k 60-tym a 90-tym rokom v oblasti voľnej tvorby v kresbe v spojitosti s kombinovanou technikou. Jubilujúcou výstavou nadväzuje na obdobia, kedy svoj kresbový potenciál najviac využíva v prospech vzťahu k priestoru a hmote, keď zrazu nástrojom poézie sa stáva geometria, ktorá dáva podnet k jasnému a čistému sneniu o harmónii človeka s vesmírom a prírodou.

Výstava v skratke Koncepcia výstavy : Milan Mazúr Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na I. poschodí Trvanie výstavy: 21. marca – 5. mája 2019 Vernisáž: 21. marca o 17:00 hodine Spoluorganizátori: Slovenská výtvarná únia

Výtvarník, pedagóg a organizátor umeleckého života v Žiline, Fero Kráľ, sa narodil 12. mája 1919 v Liptovskom Mikuláši. V roku 1938 začal študovať na Vysokej škole technickej v Brne, odbor kreslenia a maľovania a na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V roku 1939 prestúpil na Slovenskú vysokú školu technickú, odbor kreslenia a maľovania a na Prírodovedeckú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1943. V roku 1945 sa presťahoval do Žiliny, kde pôsobil ako výtvarník v slobodnom povolaní, organizátor a pedagóg výtvarného umenia. Na sklonku svojho života odchádza v roku 2005 k svojej dcére do Stupavy a v roku 2008 zomiera. Na jeho dome na Legionárskej ulici v Žiline je pamätná tabuľa pripomínajúca spätosť jeho života a tvorby s naším mestom.

Výstava predstavuje výber z jeho celoživotnej tvorby od 40-tych rokov minulého storočia, najmä v oblasti maliarskej výtvarnej tvorby, veľmi silné 60-te roky v oblasti grafickej tvorby až po maliarske expresívne diela posledného obdobia.

Súčasťou výstavy budú organizované vychádzky s cieľom pripomenúť aj exteriérovú tvorbu vystavovaných autorov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. 4. a 25. 4. 2019 o 17:00 hodine.