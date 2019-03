Nový cyklochodník pri Žilinskej univerzite je zanesený blatom. Prerobia ho

Radnica chystá nový projekt na odvodnenie nových komunikácií. Financovanie musia schváliť mestskí poslanci.

19. mar 2019 o 10:07 Branislav Koscelník

ŽILINA. Na novopostavený chodník pri Žilinskej univerzite, ktorý spojil sídliská Solinky a Vlčince, sa vrátia stavební robotníci. Samospráva mesta Žilina bude musieť nájsť dodatočné zdroje na úpravy jediného chodníka pre cyklistov, ktorý postavili v minulom funkčnom období.

Keď pred koncom roka dalo mesto do užívania chodník a cyklochodník, zistilo, že stavba nie je v poriadku. Voda, ktorá pri daždi steká z hornej časti ulice Veľký diel smerom k obrátisku trolejbusov, zaplavuje chodníky. Tie sú zanesené nánosmi blata.

Na komunikácii chýba odvodnenie. Voda si tak razí cestu cez rigol, ktorý vznikol medzi novým chodníkom a úzkou cestou. Krajnica na komunikácii nie je nijako spevnená. Autá, ktoré po nej občas prejdú, vytvárajú ďalšie brázdy.

Martin Poláček, ktorý trasu medzi Žilinskou univerzitou a sídliskom Vlčince pravidelne využíva, upozornil, že na úseku vznikajú nebezpečné situácie.

„Po celej dĺžke by mala byť cesta vyasfaltovaná až po chodník s vyznačením krajného bieleho pruhu, plus zábradlie. Voda by tak tiekla priamo po ceste. Riešenie by možno bolo aj vo forme odtokových žľabov s vyústením na začiatku VÚD,“ navrhuje.

235-tisíc nie je konečná suma

Mesto novou trasou prepojilo dve najväčšie žilinské sídliská. Za 235-tisíc eur postavili asi 600-metrov dlhý úsek cyklochodníka a chodníka, ktorý sa napojil pri Žilinskej univerzite na už existujúcu trasu smerom na Solinky.

Radnica priznala, že situácia nie je v poriadku a problémom s krajnicou a odvodnením sa zaoberá. Hovorkyňa mesta Barbora Zigová potvrdila, že stavebné úpravy na novom chodníku sú v pláne.

„V rámci stavebných úprav sa budeme zameriavať predovšetkým na odvodnenie komunikácie. Nevylučujeme však, že budeme realizovať aj iné úpravy, všetko budeme vedieť až po zdokumentovaní prác projektovou dokumentáciou,“ povedala Barbora Zigová.