VIDEO: Sagan bojoval o víťazstvo, prekvapil Alaphilippe

Preteky ukončí zajtrajšia časovka.

18. mar 2019 o 19:46 Tomáš Hládek

Po absolvovaní porcie 195 piatich kilometrov sa v Jesi očakával hromadný špurt. Do užšieho okruhu favoritov etapy patrili Viviani, Gaviria, Sagan alebo Cimolai.

Aj v tejto etape sa v úvode utvoril únik ktorý tvorilo sedem jazdcov, ktorých cieľom bolo prekvapiť unavených jazdcov v pelotóne. Na čele hlavnej skupiny sa podieľali na skracovaní časového rozostupu od brejku jazdci Quick-Stepu a Bory-Hansgrohe. Na cieľový okruh prišli uniknutí jazdci s odstupom približne menej ako dve minúty. Únik sa postupe rozpadal, čo hralo do karát hromadnému dojazdu etapy.

Prečítajte si tiež: Futsalisti MŠK sa lúčia so sezónou, Makroteam ide ďalej

Ten sa stal realitou, keď už len dvojicu jazdcov dobehla hlavná skupina v záverečných kilometroch. Výborne rozbehla špurt zostava Quick-Stepu, no prekvapivo, nebol posledným jazdcov Viviani, ale Julian Alaphilippe. Francúz tak zaskočil favoritov a v hromadnom dojazde piatej etapy triumfoval. Druhý dorazil do cieľa Davide Cimolai a dominanciu Quick-Stepu podčiarkol tretím miestom Viviani. Peter Sagan sa nedostal v záverečnom špurte do ideálnej pozície a finišoval na piatej priečke. Priebežné prvenstvo si udržal Adam Yates. Saganovi patrí 107. pozícia so stratou vyše 59 minút.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PLowZJP5JLs

"Chalani dnes počas prípravy na špurt odviedli veľmi dobrú prácu. Pracovali na špici, kontrolovali únik a v závere šli veľmi tvrdo, aby ma vyviezli dopredu. Bohužiaľ, stále však potrebujem viac času na to, aby som sa vrátil do svojej najlepšej formy. Urobil som to najlepšie, čo som mohol, ale na víťazstvo to nestačilo," uviedol Sagan po etape na svojom facebookovom konte.

Záverečnou etapou podujatia Tirreno-Adriatico je individuálna časovka s dĺžkou 10 100 metrov.

Výsledky šiestej etapy:

1. Julian Alaphilippe 4:42:11 hod.

2. Davide Cimolai + 0 s.

3. Elia Viviani + 0 s.

5. Peter Sagan + 0 s.

Priebežné poradie po šiestej etape:

1. Adam Yates 25:15:59 hod.

2. Primož Roglič + 25 s.

3. Jakob Fuglsang + 35 s.

107. Peter Sagan + 59:04 min.