Futsalisti MŠK sa lúčia so sezónou, Makroteam ide ďalej

Tréner Marián Ondrúšek napriek prehre v Bratislave pochválil svojich zverencov za výkon.

18. mar 2019 o 12:49 Tomáš Hládek

ŠK Makroteam Žilina – FT Levice 10:2 (4:2)

Góly: 1. Everton Borges, 10. a 21. Wellington Torres, 15. André Luiz, 19. (vl.) Gajdoš, 25. (vl.) Bielik, 29. a 31. Krištofík, 31. Hudek, 39. Aderson Riquinho – 3. Kollár, 11. (vl.) Hudek. Rozhodovali Budáč, Botka, 120 divákov. ŽK: Kollár (LEVICE). Do semifinále postupuje Makroteam Žilina.

MAKROTEAM: Kováč (34. Košút) – Hudek, Krištofík, Lucian Ferreira, Wellington Torres, Aderson Riquinho, André Luiz, Everton Borges, Zaťura, Papajčík, Baláž, Škulec.

LEVICE: Pecho – Bielik, Kollár, Krivočenko, Gabaš, Adami, Chudý, Rakica, Kúdela.

Hostia pricestovali do Žiliny len s deviatimi hráčmi, z ktorých až traja boli brankári, a tak Bielik aj Kollár hrali v poli. Prvý gól padol už v prvej minúte. Žilinčania predviedli kombinačnú akciu, na konci ktorej bol Everton Borges a bolo 1:0.

O dve minúty strieľal z dobrej pozície opäť Borges, ale Pecho jeho strelu vyrazil. V tej istej minúte sa podarilo Levičanom vyrovnať, keď zmätky v žilinskej obrane potrestal Bielik. Žilinčania sa nevedeli dostať do tempa, tímu chýbala presnosť v kombinácii a hráči pôsobili príliš staticky.

Prinavrátiť vedenie domácim mohol Riquinho, ale po priťuknutí Borgesa strieľal vedľa. O minútu už žlto-čiernym kombinácia vyšla a zakončenie Wellingtona skončilo až v sieti – 2:1.

Dobšovičovci sa z vedenia dlho netešili a po hrúbke v obrane si loptu zrazil do siete Hudek. Žilinský kapitán ihneď na to strieľal z dobrej pozície len do brankára. Po trinástich minútach hry naservíroval Hudek loptu pred prázdnu bránu Krištofíkovi, ale ten trafil len bočnú sieť.

V 15. minúte vybojoval loptu André Luiz, našliapol si dopredu a prízemným zakončením poslal tretí tím základnej časti do vedenia. Následne strelu Evertona Borgesa zastavila pravá žrď. Minútu a osemnásť sekúnd pred koncom prvej polovice zápasu vystrelil Škulec a jeho strelu si Gajdoš zrazil do brány.

Po zmene strán sa predral z pravého krídla Wellington a ľavačkou zakončoval tesne vedľa. Potom vykombinovala obranu Levíc dvojica Wellington – Riquinho a najlepší strelec súťaže navýšil vedenie Žiliny. O minútu trafil Everton Borges druhýkrát v zápase pravú tyč.

V 25. minúte pohrozili z ojedinelého útoku Levičania, no strelu hrajúceho trénera Gabaša Kováč pekným hodením vyrazil. V tej istej minúte si loptu zrazil do vlastnej sieti po strela Hudeka Bielik – 6:2. O minútu mohol navýšiť skóre po Papajčíkovom priťuknutí Hudek, avšak Pecho ukázal rýchle reflexy.

Hneď nato sa dostal k odrazenej strele Papajčík, no preváhal ideálny moment na zakončenie a bránu napokon ani netrafil. V tej istej minúte našiel krásnou kolmicou Hudek Krištofíka a bolo 7:2. V polovici druhého dejstva sa ocitol v tutovke Papajčík, všimol si ležiaceho hráča hostí na ihrisku a loptu zakopol do autu. Publikum ocenilo jeho pekné fair-play gesto potleskom.

O minútu však navýšil vedenie Žiliny Krištofík, ktorý dorazil do brány Hudekovu strieľanú prihrávku. V tej istej minúte pri power-play hostí poslal loptu cez celé ihrisko do prázdnej brány Hudek. Bodku za zápasom dal v predposlednej minúte po peknom sóle z ľavej strany Aderson Riquinho. Zverenci Dušana Dobšoviča zvládli sériu s Levicami a v semifinále sa stretnú s Lučencom.

Dušan Dobšovič (MAKROTEAM ŽILINA): „Dnešný zápas bol veľmi slabý. Z môjho pohľadu sa hral katastrofálny futsal, ktorý nebol hodný štvrťfinále extraligy. Výkon z našej strany nebol dobrý, bolo tam strašne veľa nepresností. Hráči taktiež pôsobili nekoncentrovane v zakončení, keď sme si vypracovali množstvo šancí, ktoré ostali nevyužité. Výsledok je jasný a jednoznačný, súper na nás futsalovo nemal. Musíme byť však sebakritickí a výkon z našej strany nebol ideálny. Ak máme najvyššie ciele, tak najbližší zápas s takýmto výkonom nezvládneme. Čaká nás v semifinále Lučenec. Našou ambíciou je ísť do finále. Sme presvedčení, že s Lučencom sa dá hrať vyrovnaná partia. Dnešný výkon by však na Lučenec nestačil.“

ŠK Pinerola Bratislava – MŠK Žilina futsal 4:1 (2:1)

Góly: 7. a 21. Kozár, 18. (vl.) Ďuratný, 28. Rick – 11. (vl.) Čeřovský. Rozhodovali Budáč a Šlapka, 120 divákov. Bez kariet. Do semifinále postupuje Pinerola Bratislava.

PINEROLA: Herko (Brndiar) – Rick, Mimi, Kozár, Vitinho, Kyjovský, Bagin, Halás, Čeřovský, Štefaňák, Zaťovič.

MŠK: Kavčák (21. Greschner) – Ostrák, Koleno, Ševčík, Ďuratný, Zajac, Pleva, Gábor.

Za nepriaznivého stavu v sérii cestovali zverenci Mariána Ondrúšeka do Bratislavy s úmyslom pokúsiť sa zdramatizovať štvrťfinálovú sériu. Favorit na víťazstvo v celej súťaži sa ujal vedenia už v siedmej minúte, keď po zakončení skúseného Kozára skončila loptu v sieti žilinskej svätyne. Bratislavčania sa z vedenia dlho netešili, keď si loptu do vlastnej siete zrazil Čeřovský. Ešte v prvom polčase padol vlastný gól aj na druhej strane, keď si dve minúty pred koncom prvej časti hry loptu zrazil do vlastnej brány Libor Ďuratný. Do šatní sa tak šlo za stavu 2:1 pre domácu Pinerolu.

Zverenci domáceho kormidelníka Ladislava Mikitu vstúpili ideálne do druhého polčasu. Už po minúte hry sa k lopte dostal strelec prvého gólu Peter Kozár a navýšil vedenie Pineroly – 3:1. O sedem minút si hosťujúca obrana nepostrážila Gabriela Ricka a ten navýšil rozdiel v skóre na tri góly. Hosťom sa už aj napriek snahe nepodarilo v oklieštenej zostave zdramatizovať duel, a tak Pinerola postupuje po treťom víťazstve nad MŠK do semifinále play-off Varta ligy. Prvá sezóna v najvyššej súťaži skončila pre futsalistov MŠK Žilina v štvrťfinále play-off.

Marián Ondrúšek (MŠK ŽILINA): „Odohrali sme slušný zápas. Chalanov musím za predvedený výkon pochváliť. Boli sme pozorní v defenzíve a škoda, že sme si dali vlastný gól. Celkovo to však bol vyrovnaný zápas. Vypracovali sme si aj sľubné strelecké príležitosti, ktoré sme nepremenili. V druhom polčase sme dali priestor brankárovi Greschnerovi, ktorí si zastal svoje miesto. V zápase sa dobre ukázali aj noví hráči – Pleva a Zajac. S výkonom v treťom zápase sme spokojní, chalani si siahli na dno svojich síl. Play-off sa žiaľ pre nás končí.“

Ostatné výsledky: Wild Boys – Bíli Andeli 4:1 (stav série: 3:0, do semifinále postupujú Wild Boys), Lučenec – Banská Bystrica 10:4 (stav série: 3:0, do semifinále postupuje Lučenec).

Semifinálové dvojice play-off: Pinerola Bratislava – Wild Boys, Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina.