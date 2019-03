Cesta po Ficovi

Sme na križovatke. Jedna cesta je cesta slušnosti, tá druhá vedie do pekla.

18. mar 2019 o 12:13 Michal Filek

Čo prezrádzajú výsledky prezidentských volieb v našom regióne? Evidentná je predovšetkým obrovská túžba po zmene. Politika štýlu „vyhraj voľby a môžeš všetko“, akú v poslednom desaťročí predvádzala strana SMER, je na ústupe.

To je dobrá správa. Najmä rok po vražde Jána Kuciaka, únose Vietnamca, arogancii, obviňovaní novinárov, mimovládnych organizácií, ktoré predvádza poslanec Fico, a ktorého už má (dúfajme) väčšina spoločnosti dosť.

Prečítajte si tiež: Žilina volila „normálne“. Extrémisti sa prejavili najmä v Bytči a K. N. Meste

Stojíme však na prahu éry, ktorej bude dominovať otázka, kto a čo éru Fica nahradí. Výsledky volieb v Žiline nám totiž ukázali dve možné cesty. Jednou z nich cesta slušnosti, ľudskosti, pokory, odbornosti a proeurópskych hodnôt, ktorú so všetkým reprezentuje Zuzana Čaputová.

Je to cesta, ktorú si však vybralo v okresoch Bytča a Kysucké Nové Mesto oveľa menej voličov, ako bol priemer pre celú SR. (Je to menej o 11,5 %, resp. 15,5 %.)

Druhou „alternatívou“ voči arogancii moci, reprezentovanej SMER-om, je cesta populizmu, demagógie a konšpirácií, ktorú v týchto voľbách reprezentovali Štefan Harabin a Marián Kotleba (ten dokonca s prvkami fašizmu). Čísla, ktoré títo dvaja dosiahli v našich podmienkach, môžu byť dôvodom na obavu, že cesta slušnosti nemusí automaticky vyhrať a bude treba o ňu zabojovať. Kým totiž v okrese Bytča získali Čaputová s Mikloškom dohromady 34,26 %, Harabin s Kotlebom 35,78 %.

Ešte alarmujúcejšie sú tieto čísla z okresu Kysucké Nové Mesto. Čaputová plus Mikloško rovná sa 29,34 %, Harabin plus Kotleba rovná sa 38,51 %. Našťastie, v žilinskom okrese, kde žije najviac ľudí, je to úplne iné. Čaputová s Mikloškom tu získali 45,5 %, kým Kotleba s Harabinom „len“ 27 %. Stále je to však desivých takmer 20 000 ľudí, ktorí veria populizmu, konšpiráciám či nebodaj fašizmu.

Sme na križovatke. Jedna cesta je cesta slušnosti, tá druhá vedie do pekla. Pozor na to, ktorou cestu sa vydáme po Ficovi.