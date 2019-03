Pohľad na voľby aj na život vozíčkára v Žiline. Nové číslo týždenníka MY Žilinské noviny prináša

Posledné dni Slovensko žilo voľbou prezidenta. Zachytili sme nielen túto horúcu tému, ale aj viacero ďalších:

Téma z titulky: Volili sme si prezidenta. Ktorého kandidáta preferovali občania Žilinského kraja? Ako vnímajú voľby študenti? Čo ukazujú čísla?

Petra zbil sused. Pre úrad je ale ako obvinený

Podchod na železničnej stanici je stále špinavý

Fontána v Sade SNP sa rozpadá, mesto chce zrekonštruovať celý park

Chodník na ulici Veľký Diel je zanesený blatom. Prerobia ho

Randa skončil s lanovým parkom. Nový správca by mal priniesť do lesoparku okrem lezenia aj nové aktivity

Žilinčanka Kristínka skončila tretia na svetovom finále juniorhandlingu

Parkovisko pri Budatínskom parku nestihnú urobiť ani v tomto roku

Jozef Mucha je na vozíčku od roku 1990 a na cesty a problémy s budovami si zvykol. Najviac ho trápi prístup niektorých ľudí

Preprava v MHD sa ľuďom s hendikepom uľahčila

Veže a kostoly majú v Žiline bohatú históriu

Rozhovor s Ľubom Bechným: Integrácia musí byť skutočná

V Bytči vyrastú nové bytovky, poslanci prispeli na pohotovosť

Druhý ročník Žilinského kumštu potešil účasťou, prišli aj zahraniční šermiari

Futsalové play-off má za sebou štvrťfinálové série. Ako dopadli žilinské tímy?

Začína jarná futbalová tipovačka, prvý tiket nájdete už v aktuálnom vydaní

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.