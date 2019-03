Žilina volila „normálne“. Extrémisti sa prejavili najmä v Bytči a K. N. Meste

Výsledky volieb prezidenta SR v žilinskom okrese približne kopírovali výsledky na celoslovenskej úrovni. Zuzana Čaputová tu získala rovných 39 % hlasov. Za celú SR to bolo 40,57 %. Druhý v poradí Maroš Šefčovič oslovil v Žiline 19,5 % voličov, oproti 18,66 % na celoslovenskej úrovni.

17. mar 2019 o 10:39 Michal Filek

ŽILINA. BYTČA. K. N. MESTO. Aj výsledky ďalších v poradí, Štefana Harabina, Mariána Kotlebu a Fratiška Mikloška v Žilinskom okrese približne kopírovali celoslovenský priemer. Akurát Harabin tu získal o 2 % viac. Hlasovať tu prišlo až 55,56% oprávnených voličov.

Inak tomu však bolo v okresoch Bytča a Kysucké Nové Mesto. Aj tu síce vyhrala Čaputová, pred Šefčovičom a aj ďalšie poradie bolo rovnaké, ako v celej SR. Rozdiely hlasov však boli oveľa tesnejšie. V Bytči získala Čaputová 28,53% platných hlasov a Šefčovič si oproti priemeru polepšil na 22,53 %. V Kysuckom Novom Meste získala víťazka dokonca len 24,50 % hlasov a nad Šefčovičom (23,62%) vyhrala len o necelé percento.

Ukazuje sa však, že v Bytči a Kysuci sú nadpriemerne silní voliči Harabina a Kotlebu. V Bytči získal Štefan Harabin podporu od 18 % voličov, v Kysuckom Novom Meste dokonca od 23 % voličov, čím sa doťahoval nielen na druhého Maroša Šefčoviča, ale za víťaznou Zuzanou Čaputovou tu zaostal len o 1,5 % hlasov. „Ďalšie voľby o 5 rokov idem vyhrať,“ nechal sa už počuť Harabin.

Marián Kotleba získal dobrý výsledok najmä v okrese Bytča, keď mu hlas dalo 17,74 % voličov, čo je pri hrubom zaokrúhlení oproti celoslovenskému priemeru bezmála dvojnásobok. O polovicu viac, ako v rámci SR, získal Kotleba aj v Kysuckom Novom Meste, keď ho podporilo vyše 15 % voličov.

Volebná sobota v žilinskom regióne prebehla bez vážnejších narušení. Volilo sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou, kam za pacientmi prišli s prenosnou volebnou urnou a hlas mohli odovzdať aj väzni v Ústave na výkon väzby. Prezidenta si volili aj vojaci z 5. pluku špeciálneho určenia.

Zaujímavé boli názory mladých, s ktorými sa zhovárali MY Žilinské noviny. Študent Roman sleduje politiku každý deň. „Sledoval som diskusie prezidentské dokonca aj so spolužiakmi na chate. Politika sa radikalizuje, vnímam aj útoky na liberálov. Mám pocit, že v minulosti by si to až v takejto miere nedovolili. Situáciu vnímam tak, že sme ľahostajní. Bolo veľa káuz, ktoré mali ľudí vyhnať do ulíc. Je podľa mňa smutné, že to musela byť až vražda novinára a jeho priateľky. Ja vnímam to, že každý týždeň sú tu kauzy, ktoré by v inej krajine ľudí vyhnali do ulíc až tak, že by sa politici začali naozaj báť. Potom sú okolo toho rôzne dezinformácie. Spoločnosť je akoby paralyzovaná tými rozkolmi a len u malej skupiny politikov vidieť snahu o spájanie. Mnohí riešia povrchné témy, ktoré ľudí rozdeľujú,“ hovorí o svojom pohľade 23-ročný Roman, študent mediamatiky.

Myslí si aj to, že by sa mali viac venovať dôležitým témam, ako je napríklad ekológia. Viac názorov mladých prinášame na inom mieste.

