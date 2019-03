Žltozelení odštartovali nadstavbovú časť najlepším jarným výkonom

Prvýkrát na jar do hry zasiahol Michal Škvarka.

17. mar 2019 o 9:37 TASR

Michalovce začali v Žiline svoj prvý zápas v skupine o titul pod veľkým tlakom domácich. Tí sa prezentovali ofenzívne ladeným rozostavením, na ktoré hostia nedokázali vôbec reagovať. Šance Žiliny mali postupne Balaj, Králik a Mihalík, ale buď namierili tesne vedľa, alebo ich Kira skvelými zákrokmi vychytal.

V 14. minúte kopali domáci už piaty roh, na zadnej žrdi volejom trafil stopér Králik a Žilinčania otvorili skóre. Domáci naďalej tvrdili muziku, hostí nepúšťali do ničoho, ale v 21. minúte si osamotený Žofčák nabehol na hranici šestnástky na spätnú prihrávku z bránkovej čiary a Holec musel predviesť svoje kvalitné reflexy.

O štyri minúty neskôr mal Mihalík na kopačke druhý gól, ale loptu poslal tesne vedľa a rovnako pochodil aj v 37. minúte. Prvý polčas sa tak skončil najtesnejším výsledkom v prospech MŠK.

Druhý polčas odštartovala šanca Tomiča po vysunutí od Káčera, domáceho krídelníka však dobrým vybehnutím vyblokoval Kira a Tomič v snahe prelobovať trafil iba do brankára hostí. Michalovce sa postupne síce dostávali do hry, pár strelami sa aj pokúšali o vyrovnanie, ale Žilinčania ich do ničoho vážnejšieho nepustili.

Naopak, sami za osem minút tromi gólmi definitívne zložili súpera k zemi. Najskôr dostal Balaj parádny center od Tomiča a v 65. minúte prestrelil Kiru, o päť minút striedajúci Bernát poslal center z pravej strany do 16-tky, ktorý cez Balaja prešiel až na Mihalíka, a ten poľahky do prázdnej brány zvýšil. O dve minúty prenikajúceho Sluku zastavil v šestnástke iba za cenu faulu a žltej karty Špiriak a penaltu nekompromisne premenil kapitán Káčer.

Domáci potom prestriedali, na ihrisko sa po zranení dostal aj Škvarka, ktorý v 80. minúte netrafil ideálne v pokutovom území prihrávku z ľavej strany. Zápas sa už len dohrával, ale aj tak ešte po Slukovej prihrávke netrafil Boženík v dobrej pozícii hlavou loptu medzi žrde a Káčer v šestnástke neskoro načasoval gólovú prihrávku na Škvarku. Žilinčania vstúpili do nadstavby o titul vysokou výhrou 4:0 nad Michalovcami.

1. kolo o titul

MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 4:0 (1:0)

Góly: 14. Králik, 65. Balaj, 70. Mihalík, 73. Káčer (z 11 m). ŽK: Balaj, Grič, Beskorovajnij, Špiriak. Rozhodovali: Somoláni, Ádám, Roszbeck, 1694 divákov.

ŽILINA: Volešák - Kaša, Králik, Minárik, Diaz, Majdan, Káčer, Sluka, Tomič (66. Bernát), Balaj (75. Boženík), Mihalík (76. Škvarka).

MICHALOVCE: Kira - Žofčák, Špiriak, Beskorovajnij, Vojtko P., Kolesár (70. Trusa), Diarra, Danko, Grič, Kountouriotis, Tounkara (55. Sulley).

Hlasy po zápase

Jaroslav Kentoš (MŠK Žilina): "Mali sme dobrý vstup do zápasu, dali sme gól a mali sme ďalšie šance. V druhom polčase súper v úvode prevzal iniciatívu, ale prišiel druhý, zlomový gól, zápas sa preklopil na našu stranu a záver sme si už postrážili. Bol to na jar asi náš najlepší výkon. Mali sme veľa šancí, dali sme štyri góly a chlapcom môžem iba pochváliť za prístup a výkon. Ideme ďalej, máme teraz reprezentačnú prestávku, počas ktorej sa nachystáme na ďalšie náročné jarné zápasy."

Anton Šoltis (Zemplín Michalovce): "V prvom polčase sa hral futbal hore-dolu, súper si vypracovali viac čistých šancí, ale aj my sme mali nejaké. Súper šiel zaslúžene do vedenia. Chceli sme prvých pätnásť minút s výsledkom niečo urobiť, mali sme nejaké možnosti a strely, ale prišiel rozhodujúci druhý gól Žiliny a zápas sa zlomil v jej prospech. Domáci si už zápas postrážili. Výsledok je možno krutý, ale súper vyhral zaslúžene. Jediné, čo zápasu chýbalo, bolo o desaťtisíc ľudí viac, pretože to bol otvorený futbal s množstvom šancí a diváci by oba tímy ešte vyburcovali k lepšej hre a výkonom. Gratulujem súperovi k výhre, ešte sa s ním stretneme na jar párkrát a verím, že nejaké body mu zoberieme."