Michalovce znížili stav série

Súboj sledovali takmer štyri tisícky divákov.

16. mar 2019 o 22:45 Tomáš Hládek

HK Dukla Michalovce - MsHK Žilina 3:2 pp (0:2, 2:0, 0:0 - 1:0)

Góly: 22. Giľák (Róth, Kolba), 36. Hamráček (Toma, Novický), 64. Linet (Boiko, Valečko) – 13. Jenčík (Hvila, Húževka), 20. Huna Ru. (Hvila, Jenčík). Rozhodovali Orolin, Valach – Rojík, Šoltés, 3995 divákov. Vylúčení: 4:6.

MICHALOVCE: Trenčan – Kolba, Korenko, Košecký, Novický, Bdžoch, Valečko, Gavrik, Mesaroš – Giľák, Piatak, Mašlonka – Chalupa, Toma, Hamráček – Safaraleev, Linet, Róth – Dvurechenskii, Cútt, Bojko.

ŽILINA: Fučík – Matejka, Kučný, Jankovič, Dubeň, Piegl, Bagin, Turian, Hudec M. – Jenčík, Húževka, Huna Ru. – Barta, Ručkay J., Milý – Hvila, Podešva, Beránek – Ondruš, Surovka, Rehák D.

Žilinčania otvorili skóre zápasu v presilovej hre, keď sa puk so šťastím dostal k Jenčíkovi a ten už nemal problém doraziť do odkrytej brány – 0:1. V poslednej sekunde prvého dejstva sa puk dostal do Michalovskej brány po teči Hunu. Rozhodca najskôr rozpažil kvôli hre s vysokou hokejkou, ale po následnej konzultácii s videorozhodcom gól uznal. Dukle sa podarilo bleskovo odpovedať v druhej tretine, keď sa v zmätku pred Fučíkom najlepšie zorientoval Giľák - 1:2. V 36. minúte sa pri presilovke dostal pred Fučíka Hamráček a bolo vyrovnané. Záverečná tretina gól nepriniesla, a tak sa šlo do predĺženia. V ňom nahodil puk pred Fučíka Boiko a ex-Žilinčan Linet rozhodol o víťazstve Michaloviec. Žilinčanov môžu mrzieť najmä zahodené šance v prvej polovici zápasu. Zajtra séria pokračuje štvrtým zápasom.