VIDEO: Sagan siahal na víťazstvo

Tirreno-Adriatico pokračovalo treťou etapou.

15. mar 2019 o 19:13 Tomáš Hládek

Cyklistické preteky v Taliansku mali na programe najdlhšiu 224 kilometrov dlhú etapu, ktorá štartovala v Pomarance a finišovala vo Foligne. Na pretekárov nečakalo žiadne dlhé a prudké stúpanie, no napriek tomu počas etapy prekonali prevýšenie skoro 3000 metrov.

Prečítajte si tiež: Druhá etapa korisťou Alaphilippa, Sagan doplatil na defekt

V etape sa utvoril únik, v ktorom predstavili jazdci z úniku včerajšej etapy: Kuriyanov, Schönberger, Maestri aj Behrane. K nim sa pridali ešte Alessandro Tonelli (Bardiani-CFS) a Alexander Cataford (Israel Cycling Academy). Únik sa držal vpredu pomerne dlho a pelotón dobehol jazdcov vpredu približne štyri kilometre pred cieľom.

Nasledoval hromadný špurt. Sagan sa ocitol po poslednej zákrute približne 70 metrov pred páskou na čelnej pozícii. Musel tak špurtovať z čela balíku, čo využil za nim idúci Elia Viviani a Sagana na páske prešpurtoval. Žilinčan sa musel uspokojiť s druhým miestom, keď odrazil nápor finišujúceho Gaviriu. Priebežné prvenstvo v celkovom poradí si udržal Adam Yates.

"Vedel som, že to nebude ľahký špurt, ale chcel som to skúsiť. Aj keď moja forma ešte nie je na úrovni, na akej by mala byť, dnes som sa cítil lepšie. Ďakujem zvyšku tímu za ich skvelú prácu, najmä v posledných kilometroch, kde ma dostali do perfektnej pozície. Bol to pekný špurt s tesným rozdielom, čo sa dalo očakávať, keď bojujem proti tak silným šprintérom ako Gaviria a Viviani. Zlepšujeme sa zo dňa na deň a v každej etape sa budeme snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok," uviedol na svojom facebookovom konte Sagan.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/tiSC6cq1Peg

V sobotu je na programe štvrtá 223 kilometrov dlhá etapa. Na jazdcov bude čakať zvlnený profil, počas ktorého nastúpajú vyše 3000 výškových metrov. Približne šesť kilometrov pred cieľom absolvujú jazdci skoro dvojkilometrové stúpanie s priemerným 10,9-percentným sklonom, ktoré môže poriadne nadeliť pelotón.

Výsledky etapy:

1. Elia Viviani 5:26:45 hod.

2. Peter Sagan + 0 s.

3. Fernando Gaviria + 0 s.

Priebežné poradie po tretej etape:

1. Adam Yates 10:37:19

2. Brent Bookwalter + 0 s.

3. Primož Roglič + 7 s.

131. Peter Sagan + 12:48 min.