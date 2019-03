Druhá etapa korisťou Alaphilippa, Sagan doplatil na defekt

Tirreno-Adriatico pokračovalo druhou etapou.

14. mar 2019 o 17:07 Tomáš Hládek

V etape, ktorej profil sa niesol v duchu ardénskych klasík, sa medzi najužší okruh favoritov radil aj Peter Sagan. Na konci 195 kilometrov dlhej etapy čakalo na pretekárov krátke stúpanie, ktoré práve malo svedčať klasikárom. Bolo však otázkou, ako sa dokázalo vysporiadať telo Petra Sagana s nedávnou žalúdočnou virózou, kvôli ktorej musel slovenský šampión vynechať niekoľko tréningových dní v Sierra Nevade.

Do úniku sa dostala päťčlenná skupina, v ktorej boli Markel Irizar (Trek-Segafredo), Stepan Kuriyanov (Gazprom – Rusvelo), Sebastian Schönberger (Neri Sottoli), Mirco Maestri (Bardiani) a Natnael Berhane (Cofidis). Na čele pelotónu kontrolovala stratu predovšetkým zostava Mitchelton-Scott, ktorá mala vo svojom tíme priebežného lídra Michaela Hepburna. Ešte štyridsať kilometrov pred páskou sa strata hlavnej skupiny pohybovala tesne pod štyrmi minútami.

Po méte tridsiatich kilometrov pred cieľom sa začala na čele striedať zostava Quick-Stepu a Teamu Sunweb. Strata na únik začala výrazne klesať a po ďalších desiatich kilometroch mala čelná skupina náskok už len minútu a štvrť. Nanešťastie, Peter Sagan dostal približne dvadsať kilometrov pred cieľom defekt. Slovenský šampión sa už do pelotónu vrátiť nedokázal, a tak sa súboj o víťazstvo v etape odohrával bez neho.

Prečítajte si tiež: VIDEO: Saganovci sa v časovke zrazili s chodcom

V záverečnom kopci útočilo viacero jazdcov, ale Mitchelton-Scott na čele pelotónu si tieto pokusy strážil. Rozostupy sa utvorili až po nástupe Lutsenka, po ktorom sa vpredu utvorila menšia skupina. 1500 metrov pred cieľom sa skupiny spojili a čakalo sa na záverečný špurt. V ňom nedal nikomu najmenšiu šancu Julian Alaphilippe, ktorý potvrdil výbornú formu z úvodu sezóny. Druhý finišoval Greg van Avermaet a tretie miesto obsadil Alberto Bettiol. Na čelo celkového poradia sa dostal Adam Yates. Sagan prišiel do cieľa na 143. mieste so stratou skoro jedenásť minút. Zajtra čaká na pretekárov 224 kilometrov dlhá etapa, ktorá by mala svedčať šprintérom.

Poradie druhej etapy:

1. Julian Alaphilippe 4:48:09 hod.

2. Greg Van Avermaet + 0 s.

3. Alberto Bettiol + 0 s.

155. Peter Sagan + 10:57 min.

Priebežné poradie:

1. Adam Yates 5:10:34 hod.

2. Brent Bookwalter + 0 s.

3. Primož Roglič + 7 s.

143. Peter Sagan + 12:54 min.