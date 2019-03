Z prípravky až do prvého tímu. Odchovancovi Majdanovi v MŠK dôverujú

Mladý obranca na jar odohral plný počet minút vo všetkých stretnutiach.

14. mar 2019 o 12:24 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Počas domáceho zápasu šošonov proti Zlatým Moravciam azda neboli na tribúne žilinského štadióna pyšnejší rodičia ako Majdanovci. Obrancu žltozelených, 19-ročného Vladimíra Majdana, sprevádzala na trávnik jeho sestra Eliška.

„Dva dni pred zápasom sa dozvedela, že žilinské Lentilky, za ktoré tancuje, budú vyprevádzať futbalistov na plochu. Dohodli sme sa, že jej ukážem číslo, ktorá v poradí má ísť, aby sme šli spolu,“ vysvetlil mladý futbalista. Eliška ide v stopách svojho staršieho brata, okrem tanca hráva aj futbal za Lietavu, odkiaľ súrodenci pochádzajú.

Dôvera trénera ho teší

Vladimír Majdan sa však prvé futbalové kroky učil inde: „Začínal som v Závodí, v tom čase tam ešte bola prípravka Žiliny. Rodičia sa rozhodli, že skúsime MŠK. Kontaktovali trénera Bačíka, ktorý ma hneď zobral k o rok starším. Do MŠK som prišiel ako sedemročný a som tu doteraz.“ Pred týždňom podpísal novú zmluvu s platnosťou do 30. júna 2022.

Rodák z Lietavy začal s prvým tímom trénovať už v lete 2018, na jesenné duely nastupoval za béčko. Zmena sa udiala počas zimnej prestávky. „V zime som v príprave dostával v áčku veľa priestoru a napokon som sa dostal až do ligy. Bolo to príjemné a som rád, že to konečne prišlo,“ hovorí Majdan, ktorý v doterajších jarných ligových stretnutiach odohral plný počet minút.