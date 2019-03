Tvorba 2019 pozná víťazov, ocenili ich v Makovického dome

V Makovického dome ocenili autorov najlepších prác z výtvarnej súťaže TVORBA 2019.

14. mar 2019 o 9:51 Alexandra Janigová

ŽILINA. V utorok 12. marca sa v Makovického dome uskutočnila vernisáž výstavy prác z regionálneho kola postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom TVORBA 2019.

Program vernisáže otvorili hrou na gitare a akordeóne žiaci Základnej umeleckej školy L. Árvaya. Krajské kultúrne stredisko v Žiline zorganizovalo už 56. ročník súťaže, do ktorého sa prihlásilo presne 56 autorov z regiónu Horné Považie. Práce boli rozdelené do troch kategórií podľa veku: kategória A – autori od 15 do 25 rokov, kategória B – autori od 25 do 60 rokov a kategória C – autori nad 60 rokov. Do kategórie D - insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom) boli tento rok prihlásené napríklad aj práce niektorých žiakov z Regionálneho centra autistov Žilina.

Odborná porota v zložení Andrej Mazúr, Daniela Krajčová a Jaroslav Gaňa pri hodnotení a udeľovaní ocenení prihliadala najmä na umeleckú a obsahovú stránku diela.

„Či už autor výtvarne stvárnil realistický motív (krajina, figúra, portrét, mestské zákutia) alebo abstraktný motív, hodnotil sa priestorový dojem, zvládnutie anatómie, kompozície práce s farbou, alebo miera štylizácie námetu,“ vysvetlil predseda poroty Andrej Mazúr. Medzi výtvarnými technikami sme mohli vidieť maľbu i grafiku. Podľa Mazúra bola celková umelecká úroveň prác veľmi dobrá. „Na mnohých výtvarníkoch je vidieť posun v hľadaní a prekračovaní svojich umeleckých možností. Najlepšie hodnotené boli práce grafického charakteru, kde autori dosiahli aj s minimálnym použitím výtvarných prostriedkov silný grafický výraz.“ Do krajského kola súťaže postupujú práce, ktoré získali ocenenia a čestné uznania v každej kategórii /A, B, C, D/ podľa návrhu výberovej poroty. Výstava bude sprístupnená do 26. marca 2019 počas pracovných dní od 8. do 16. hodiny.