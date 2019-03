Zápas sme otočili vďaka kolektívnemu výkonu, hovorí Škorvánek

Húževka očakáva v Michalovciach náročné zápasy.

14. mar 2019 o 7:50 Tomáš Hládek

Žilinčania vstúpili do zápasu pomerne dobre, keď viackrát pohrozila najmä štvrtá formácia. Taktiež aktívny Beránek dvakrát neuspel v dobrej pozícii. Hostia sa následne dostali do hry a potvrdili, že prvú ligu nevyhrali náhodou a ujali sa po zakončení Valečka vedenia. Domácim sa podarilo vyrovnať ešte v prvej tretine, keď sa presadil Podešva. Vlci zlomili zápas v tretej tretine, paradoxne, počas úseku hry, keď ich Dukla zatlačila.

Kvalitný výkon Michaloviec vyzdvihol aj domáci tréner Škorvánek.

„Michalovce podali výborný výkon. Mali dnes výborný pohyb, dobre hrali v strednom pásme a dostávali sa do prečíslení. Nevedeli sme na to dostatočne dobre reagovať,“ povedal po zápase Stanislav Škorvánek.

„Hľadali sme sa a pôsobili sme v niektorých fázach hry neisto na puku. Hostia sa ujali vedenia, čo nám spôsobilo problémy. Našťastie sa nám podarilo vyrovnať ešte v prvej tretine. V tretej časti hry sme silou vôle a kolektívneho výkonu ten zápas otočili v náš prospech,“ hodnotí stretnutie žilinský lodivod.

Upokojenie až v závere

Definitívny pokoj na žilinské hokejky dal Peter Húževka, keď v 57. minúte po individuálnej akcii prekonal Trenčana.

„Také sú barážové zápasy. Je to podobné ako play-off. Michalovce hrali štýlom, ktorý je zameraný na dobré korčuľovanie. Vedeli sme, že to nebude jednoduché a o to viac nás teší, že vyhrávame 2:0 na zápasy,“ hodnotí zápas skúsený matador Peter Húževka.

Žilinčania museli druhý zápas série otáčať.

„Mali sme to v hlave. Asi sme si mysleli, že keď sa včera vyhralo, tak dnes to bude jednoduchšie. Tieto zápasy sú ťažké a to isté nás čaká v Michalovciach. Bude to náročné, musíme sa na to dobre pripraviť a zregenerovať,“ hovorí Húževka.

Ani v baráži nechýbajú tvrdé zákroky

Vlkov výhra, ktorá sa nerodila jednoducho, veľmi teší. „Veľmi si to ceníme, pretože takéto výsledky robia sériu. Vedieme 2:0 a ideme do Michaloviec optimisticky naladení,“ dodáva žilinský kormidelník.

Žilinskí hokejisti môžu už po zápasoch v Michalovciach oslavovať záchranu v extralige. „Ideme od zápasu k zápasu. Chceme vyhrať všetky zápasy a zostať v extralige,“ stručne zakončil strelec tretieho gólu.

Stretnutie poznačil škaredý zákrok Košeckého na Rudolfa Huna, ktorý skončil priklincovaný na mantinely a hodnú chvíľu sa na ľade nepohol. Žilinský kapitán nakoniec opustil ľadovú plochu na nosidlách.

„Rudolf Huna išiel po zápase na vyšetrenia do nemocnice, no verím, že bude v poriadku. Je to jeden z našich najdôležitejších hráčov a dúfam, že bude môcť v Michalovciach nastúpiť,“ dúfa Stanislav Škorvánek.