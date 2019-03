Žilinčania zvládli aj druhý barážový zápas

Víťazný gól strelil Rudolf Huna, ktorý stretnutie nedohral.

13. mar 2019 o 21:22 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK Dukla Michalovce 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Stav série: 2:0

Góly: 20. Podešva (Bagin), 44. Huna Ru. (Ručkay J., Matejka), 57. Húževka, 59. Jankovič (Beránek, Podešva) – 13. Valečko (Róth). Rozhodovali Novák, Adamec – Valo, Frimmel, 1059 divákov. Vylúčení: 4:2, navyše Košecký 5+DKZ.

ŽILINA: Fučík – Matejka, Kučný, Jankovič, Dubeň, Piegl, Bagin, Turian, Hudec M. – Jenčík, Húževka, Huna Ru. – Barta, Ručkay J., Milý – Hvila, Podešva, Beránek – Ondruš, Surovka, Rehák D.

MICHALOVCE: Trenčan – Kolba, Korenko, Košecký, Novický, Bdžoch, Valečko, Gavrik, Mesaroš – Giľák, Piatak, Mašlonka – Sarafaleev, Linet, Róth – Dvurechenskii, Cútt, Boiko – Chalupa, Toma, Hamráček.

Žilinčania vstúpili do zápasu aktívne. V štvrtej minúte strieľal osamotený Ondruš, ale namieril len do Trenčanovej lapačky. Tlak štvrtej žilinskej päťky pokračoval, no strely Turiana a Reháka Trenčan pokryl. Po desiatich minútach pohrozil dvakrát Beránek, ktorého pokusy výborný Trenčan zachytil. V 13. minúte najskôr pohrozil Róth, z pokračujúcej akcie sa puk dostal k osamotenému Valčekovi a hostia po jeho zakončení šli do vedenia – 0:1. Následne tretia formácia Michaloviec zatlačila vlkov vo vlastnom pásme, no ďalší gól vo Fučíkovej sieti z toho nebol. Domácim sa podarilo vyrovnať v záverečných sekundách prvého dejstva, keď sa pri presilovke dostal k vyrazenej strele Bagina Podešva a český center vyrovnal na 1:1.

Po minúte druhej tretiny sa po peknej kombinácii ocitol sám pred Fučíkom Boiko, ktorému sa však v rozhodujúcom momente puk skĺzol z čepele. Potom sa ocitol v sľubnej šanci Cútt, ale Fučík výborným zákrokom na zemi zabránil gólu. V druhej tretine bolo z domácich vidieť najmä Beránka, ale jeho snaha sa gólom neskončila.

Tretiu časť hry začali lepšie Michalovce, ktoré zatlačili Žilinčanov. Paradoxne, do vedenia išli domáci, keď sa puk po Ručkayovej nahrávke dostal k Hunovi a žilinský kapitán poslal vlkov do vedenia – 2:1. V 47. minúte putoval na trestnú lavicu Bdžoch a domáci mali možnosť dať definitívu svojej výhre. Pri presilovke Košecký nevyberavým spôsobom narazil Hunu na mantinel a žilinský kapitán opustil ľadovú plochu na nosidlách. Košecký bol vylúčený do konca zápasu, no Žilinčania z presiloviek nič nevyťažili. V 57. minúte vyhral buly v strednom pásme sám pre seba Húževka, nebojácne sa predral cez hráčov hostí a žilinský matador navýšil vedenie vlkov – 3:1. V závere skúsili hostia hru bez brankára. Ivan Jankovič poslal puk cez všetky čiary do prázdnej brány a prikrášlil ešte výhru Žiliny. Séria pokračuje sobotným zápasom v Michalovciach.