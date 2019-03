Honor najlepšieho putoval Harausovi, Suchomelová sa stala skokankou roka

Mesto Žilina oceňovalo najlepších športovcov za rok 2018.

13. mar 2019 o 20:23 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Už jedenásty raz sa najlepší športovci Žiliny hodili do gala a zavítali do priestorov Mestského divadla Žilina, aby si prebrali ocenenia za svoje športové výkony v roku 2018. Večerom sprevádzal moderátor Ján Žgravčák, známy z obrazoviek verejnoprávnej televízie.

Hoci primátor mesta Peter Fiabáne sa udeľovania cien nemohol zúčastniť osobne pre pracovné povinnosti, prostredníctvom videa pozdravil zhromaždených a zaspomínal si, ako pred jedenástimi rokmi spolu s Petrom Zánickým a Róbertom Kaššom túto anketu zakladali. Zároveň odkázal športovcom, že často nie je ani tak dôležitý úspech, ako to, čo do toho vložili, aby ho dosiali.

V seniorskej kategórii ocenili ôsmich najlepších. (zdroj: MESTO ŽILINA)

Ťažké, no objektívne rozhodovanie

Viacčlenná komisia rozhodovala o troch najvýznamnejších športových podujatiach, o troch najlepších tréneroch, o najlepšom športovom kolektíve, o desiatich úspešných mládežníkoch a o osmičke najlepších športovcov Žiliny v uplynulom roku.

"Bolo to veľmi ťažké rozhodovanie. Boli tam športovci, ktorí mali medzinárodné úspechy, boli úspešní na Slovensku aj v zahraničí. Chceli sme to hodnotiť objektívne a myslím, že sa nám to aj podarilo. Ďakujem celej komisii aj ďalším, ktorí nám s tým pomáhali," povedal Dominik Hriník, jeden z hlasujúcich členov.

V konečnom súčte sa na pódiu objavilo viac mládežníkov ako dospelých. Svedčí to o tom, že žilinský šport sa o svoju budúcnosť nemusí báť? "Určite, je to super. Mládežníkov treba motivovať, aby na sebe ďalej pracovali a aj toto ocenenie pre nich môže byť motiváciou. Aby napredovali v športe, ktorí robia."

Skokanka roka

Kolektívne ocenenie si odniesli futbalisti MŠK Žilina U19, ktorí sa v uplynulej sezóne stali ligovými aj československými majstrami. Medzi mládežníkmi triumfovala fitneska Karin Suchomelová.

"Nečakala som to. Pred rokom som obsadila ôsme miesto a teraz som sa stala víťazkou mládežníckej kategórie. Znamená to pre mňa veľmi veľa a motivuje ma to robiť čoraz viac a viac," prezradila mladá športovkyňa, ktorá sa stala, takpovediac, skokankou roka.

Za najlepšiu mládežníčku bola vyhlásená Karin Suchomelová. (zdroj: MESTO ŽILINA)

Na pódiu sa správala suverénne. Ako sama povedala, na podobné vystupovanie je zvyknutá zo súťaží, nerobilo jej to teda žiaden problém. Neskrývala ani smelé ambície: "Čo sa týka športovej stránky, mám ešte veľa cieľov, ktoré nemám splnené. Či už majstrovstvá Európy alebo ženské majstrovstvá sveta."

Najlepším športovcom sa stal paralympijský lyžiar Miroslav Haraus, ktorý získal zlato a bronz na paralympiáde v Pchjongčchangu 2018. Slávnostného večera sa však nezúčastnil, pretože bol na pretekoch v zahraničí. Ocenenie za neho prebral predseda Žilinského športového klubu Karol Mihok.