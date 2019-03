Môj najlepší jarný výkon, tvrdí Mihalík po dvojgólovom zápase

Na dva góly prihral, dva sám vsietil.

13. mar 2019 o 12:55 Dominika Mariňáková

Žilinskí futbalisti včera pred domácimi fanúšikmi urobili ďalší dôležitý krok na ceste za Slovenským pohárom. Vo štvrťfinále Slovnaft Cupu zdolali druholigovú Skalicu 4:1 a oplatili jej tak prehru spred dvoch rokov.

„Na tento zápas sme sa pripravovali. Bolo dobré, že sme hrali doma, na našej tráve, že nám to neodskakovalo od nohy. Myslím, že sme si zápas celkom ukočírovali,“ zhodnotil útočník Jaroslav Mihalík.

Dva góly, dve asistencie

Mihalík sa podieľal na všetkých štyroch presných zásahoch MŠK. Na prvý a posledný poslal Miroslavovi Káčerovi a Filipovi Balajovi finálnu prihrávku, medzitým sám dva strelil. „Určite to bol môj najlepší jarný výkon,“ povedal muž zápasu.

Prečítajte si tiež: Šošoni prešli cez Skalicu do pohárového semifinále

Prvýkrát skóroval v 35. minúte z bieleho bodu. Pokutovému kopu predchádzal faul hostí na Kristiána Valla. „Na penalty sme určení spolu s Káčerom a vždy sa dohodneme, kto pôjde. Už som mu prihral na gól, tak som išiel ja a som rád, že som to premenil,“ prezradil 24-ročný útočník. Druhý gól pridal v 79. minúte.

V utorok zverejnil reprezentačný tréner Pavel Hapal 24 mien, ktoré sa v dueloch s Maďarskom a Walesom pobijú o postup na Majstrovstvá Európy 2020. V nominácii figuruje aj Jaroslav Mihalík: „Aj to je motiváciou, vďaka tomu idem do zápasov s ešte väčšou chuťou. Teším sa. Som rád, že ma tréner Hapal povolal, že mi dôveruje a budem sa mu to snažiť oplatiť.“

Zaslúžený postup, hovorí Volešák

Do brány sa v pohárovom štvrťfinále prvý raz počas jari postavil Miloš Volešák. „Cítil som sa dobre, tešil som sa na zápas. Extra veľa roboty nebolo, ale zas, ani málo. Snažil som sa vyriešiť, čo sa dalo a som rád, že sme vyhrali,“ zhrnul skúsený brankár.

Prečítajte si tiež: Talent musí byť podporený extrémnou pracovitosťou, tvrdí Konečný. Tak, ako u Mintála či Pekaríka

V stretnutí inkasoval jediný raz, v 59. minúte z priameho kopu. Následne Skaličania ožili a na ihrisku ich bolo cítiť o čosi viac. „Za stavu 2:0 už nemali čo stratiť. V druhom polčase dali kontaktný gól, ktorý nás trošku vykoľajil, znervózneli sme. Oni, naopak, začali byť trošku viac sebavedomí,“ vrátil sa k tomuto momentu Volešák.

Žilinčania sa však čoskoro opäť dostali do tempa: „Na to, že to bol nepríjemný gól, sme to dobre zvládli a viac sme ich nepustili. Aj keď jedna šanca tam ešte bola, vtedy prestrelili bránu. Ale prečkali sme to a potom sme zaslúžene dali dva góly. Viac to otvorili, viac riskovali. My sme ich potrestali a zaslúžene sme postúpili.“

Proti Skalici opäť dostalo šancu viacero mladých hráčov. Ako sa Milošovi Volešákovi chytalo za mladou obranou? „Už som si zvykol. Už dlho hrám s mladými chalanmi, stopérmi. V prvom rade sa snažím nekričať, nepôsobiť na nich negatívne. Nebyť ako klasickí starí brankári, že by som im nadával za každú situáciu, ktorú vyriešia zle. Skôr sa ich snažím povzbudiť a dirigovať, kam majú ísť,“ uzavrel.