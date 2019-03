Ryby – dodnes najobľúbenejšia strava počas pôstu

Prinášame vám recept inšpirovaný pôstnymi receptami starých mám.

13. mar 2019 o 10:43

Studenokrvné živočíchy sa v minulosti podľa kresťanských zvyklostí nepovažovali za mäso, preto je ich konzumácia na našom území počas tradičného pôstu pred Veľkou nocou veľmi obľúbená. Nezriedka skončili na tanieri napríklad aj žabie stehienka v kapustnici, zaživa varené raky či slimáky aj s ich kaviárom. Väčšine receptov však „kraľovali“ ryby. A táto tradícia sa udržala dodnes.

Ryby patrili vždy medzi najdostupnejšie tvory s tzv. „studenou krvou“. Ich spotreba počas pôstu vždy výrazne vzrástla. Konzumácia rýb mala aj výrazný zdravotný prínos. Keďže v niektorých oblastiach sa veriaci (najmä dospelí pravoslávni a gréckokatolícki kresťania) zriekali počas pôstu aj mliečnych výrobkov, práve ryby boli primárnym zdrojom dopĺňania bielkovín. Jedli sa najmä pstruhy, kapry a šťuky. Bohatí a šľachtici si mohli dopriať aj jesetery, sumce, zubáče či slede. Mnoho historických prameňov uvádza, že množstvo rybníkov na našom území bolo založených práve kvôli tradícii pôstov. Naši predkovia jedli ryby varené, pečené, ale aj údené či dokonca sušené.

Či už patríte medzi tých, ktorí dodržiavajú náboženské tradície alebo nie, vyskúšať variť chvíľu bez mäsa nie je na škodu. A môžete sa pritom inšpirovať našimi starými rodičmi. „Pôstna“ strava založená na strukovinách a rybách je bohatá na bielkoviny, použitie napríklad špaldovej múky namiesto klasickej bielej doplní telo o viac minerálov. A o zdravotných benefitoch doplnenia vitamínov po období zimy v podobe kyslej kapusty či sezónneho medvedieho cesnaku netreba ani hovoriť.

Náš tip! Pripravte si pstruha inšpirovaného pôstnymi receptami starých mám

Čo tak skúsiť pstruha? (zdroj: RYBA ŽILINA)

Pečený pstruh na medveďom cesnaku

Čo potrebujeme (4 porcie):

mrazené pstruhy slovenskej značky Radoma (4 ks), maslo (100 g), medvedí cesnak (50 g), cesnak (1 hlavička), cuketu (1 ks), červenú a žltú papriku (2 ks), cherry paradajky (200 g), jarnú cibuľku (1 zväzok) balsamico redukciu, čerstvé oregano, olivový olej, soľ, mleté korenie, poľný šalát a citrón

Postup prípravy:

Pstruhy potrieme olivovým olejom, zvnútra osolíme a mierne okoreníme. Do vnútra vložíme celé lístky medvedieho cesnaku a priečne prekrojený strúčik cesnaku. Naplnené pstruhy vložíme na plech s papierom na pečenie a dáme piecť pri 180 stupňoch na cca 12 minút. Hneď po upečení ich prelejeme roztopeným maslom, do ktorého sme nakrájali medvedí cesnak. Cuketu a papriku nakrájame na tenké plátky a spolu s celými cherry paradajkami ich na panvici krátko ogrilujeme. Zelenina by počas grilovania nemala byť na sebe. Po grilovaní ju vložíme do misy, kde pridáme nakrájanú jarnú cibuľku, balsamico redukciu a čerstvé oregano. Servírujeme spolu s poľným šalátom a citrónom.