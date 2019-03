Vlci rozhodli o triumfe v druhej tretine

Žilinčania sa ujali vedenia v sérii.

12. mar 2019 o 22:57 Tomáš Hládek

MsHK Žilina - HK Dukla Michalovce 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Góly: 24. Surovka (Ondruš, Rehák D.), 27. Beránek (Podešva), 34. Huna Ru. (Matejka) – 51. Toma (Chalupa, Róth). Rozhodovali Kalina, Rencz – Šoltés, Muzsik, 1012 divákov. Vylúčení: 3:2.

ŽILINA: Fučík – Matejka, Kučný, Jankovič, Dubeň, Piegl, Bagin, Turian, Hudec M. – Jenčík, Húževka, Huna Ru. – Barta, Ručkay J., Milý – Hvila, Podešva, Beránek – Ondruš, Surovka, Rehák D.

MICHALOVCE: Trenčan – Kolba, Korenko, Košecký, Novický, Bdžoch, Valečko, Gavrik, Mesaroš – Giľák, Piatak, Mašlonka – Sarafaleev, Linet, Róth – Dvurechenskii, Cútt, Boiko – Chalupa, Toma, Hamráček.

Prečítajte si tiež: Šošoni prešli cez Skalicu do pohárového semifinále

Prvú veľkú šancu v prvom barážovom stretnutí si vypracoval majster 1. ligy, keď po troch minútach hry sa po prihrávke spoza brány dostal do zakončenia Erik Piatak, ale mieril len do Fučíka. Žilinčania o minútu odpovedali tvrdou strelou Beránka z medzikružia, ktorú Trenčan vyrazil. Sedem minút pred koncom úvodnej časti hry prepadla žilinská defenzíva a po prečíslení dvaja na jedného mieril trestuhodne vedľa Nikita Dvurechenskii. O tri minúty sa ocitol sám pred Fučíkom Róth, no žilinský brankár svoj tím podržal.

Úvod druhej tretiny otvoril nápor tretej domácej päťky, ale strely Hvilu a Beránka z dobrých pozícii v michalovskej bráne neskončili. V 24. minúte zaváhal Trenčan, keď mu vypadlo ľahké nahodenie, k puku sa dostal Surovka a center štvrtej žilinskej formácie otvoril strelecký účet baráže – 1:0. O tri minúty našiel prihrávkou z rohu ihriska Podešva Beránka a český krídelník navýšil vedenie domácich. Odpovedať mohol hosťujúci Toma, ktorý sa dostal aj k dorážke svojej strely, ale Fučík ukázal rýchle reflexy. Po buly v obrannom pásme Žiliny pálil nebezpečne Chalupa, avšak znížiť sa mu nepodarilo. Následne sa dostal do brejku po ľavom krídle Rudolf Huna, ktorého strelu Trenčan vytlačil lapačkou s veľkou námahou. V 34. minúte to už kapitánovi vlčej svorky vyšlo, keď po ideálnej Matejkovej nahrávke nedal Trenčanovi strelou pod brvno šancu.

V tretej tretine sa snažili Michalovčania znížiť, ale Fučík v bráne Žiliny strelám hostí odolával. Prekonať sa ho podarilo hosťom až v 51. minúte, keď chybu v defenzívnej činnosti Žiliny potrestal po nahrávke Chalupu Toma. Žilinčania mohli potvrdiť svoje víťazstvo vo vyše minútovej presilovke o dvoch hráčov, ale viaceré sľubné príležitosti domáci na gól nepretavili. V závere ešte putoval na trestnú lavicu Barta, no Michalovciam sa už s výsledkom podariť nič neurobilo. Žilinčania sa tak v barážovej sérii ujali vedenia po výhre 3:1.

Stanislav Škorvánek: „Bola to pre nás ťažká situácia, keďže sme dva týždne nehrali súťažný zápas. Chalani sa do toho potrebovali dostať a prvá tretina z našej strany tak aj vyzerala. V druhej tretine sa nám podarilo streliť góly, ktoré sa ukázali ako rozdielové. V poslednej časti hry to bolo z našej strany ubojované a Michalovce nemali čo stratiť. Som rád, že sme to po dobrom výkone, podporenom brankárom Fučíkom, priviedli do zdraného konca. Pred zápasom sme si prizvukovali, že nesmieme ísť do negatívneho stavu, čo sa týka počtu hráčov na ľade. Som rád, že nám to z časti vyšlo, pretože hostia mali dve presilovky, ktoré sme však ubránili. Prvé víťazstvo je za nami a veľmi si ho vážime, pretože Michalovce sú veľmi zdatný súper. Do ďalších zápasov ideme so skromnosťou. Zajtra sa začína od 0:0 a dáme do toho viac ako všetko.“

Filip Surovka: „Vstup do zápasu bol ťažší, pretože sme dva týždne nehrali žiaden zápas. Myslím si, že po prvej bezgólovej tretine sme sa dostali do zápasu, dali sme tri góly a už sa len dohrávalo. Škoda len toho gólu, čo sme v záverečnej tretine dostali. Pri góle som videl, že spoluhráč nahadzuje puk, brankár puk neudržal a nejak som ho tam dorazil. Musíme sa dobre pripraviť na ďalší zápas a nesmieme nič podceniť.“