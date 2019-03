Šošoni prešli cez Skalicu do pohárového semifinále

Jaroslav Mihalík mal prsty vo všetkých štyroch góloch MŠK.

12. mar 2019 o 20:11 TASR

Prvý zápas štvrťfinálovej ponuky Slovnaft Cup-u patril od úvodu favorizovaným domácim, ktorí diktovali tempo hry. Obranný val súpera prekonal po prvý raz dobrým centrom v 5. minúte Majdan, ale hlavičkujúci Káčer neprekonal Milošoviča, ktorého na bránkovej čiare zastúpil Milota a ani dorážka ďalšieho Žilinčana nebola úspešná.

V 12. minúte to však už domácim vyšlo, center Mysloviča sklepol Mihalík pred kapitána Káčera, ktorý zblízka poľahky otvoril skóre. Skaličania hrali zatiahnuto, loptu odoberali domácim iba sporadicky a Volešák v žilinskej bráne veľa práce nemal. Až v 16. minúte ho slabým zakončením zamestnal po priamom kope hlavičkou Blažek.

V 22. minúte zakončil Myslovič hlavou tesne nad Milošovičovu bránu, no o šesť minút boli hostia blízko vyrovnaniu. Šance Blažeka a Frimmela však Volešák zneškodnil. V 35. minúte ale Pospíšil na opačnej strane fauloval v šestnástke Valla a nariadenú jedenástku bezpečne premenil Mihalík. Na rozdiel triedy mohol onedlho zvýšiť aj Sluka, ale Milošovičove ruky boli proti a nič vážne sa už v prvom dejstve neudialo.

Žilinský tlak a skalické slabé napádanie pokračovali aj v úvode druhého polčasu. Domácim sa však nepodarilo zvýšiť náskok a hostia sa postupne osmelili. Kovaľ bol v 54. minúte síce po peknej kombinácii hostí v dobrej pozícii pred Volešákom, ale jeho zakončenie nenarobilo domácemu brankárovi problémy. O päť minút však vybojovali hostia priamy kop pár metrov za šestnástkou, k lopte sa postavil Opiela a poslal ju ponad múr do ľavého horného rohu žilinskej brány.

Skaličania sa osmelili smerom dopredu, hra sa vyrovnala a v 72. minúte sa striedajúci Matič dostal na hranici šestnástky k odrazenej lopte, ktorá šla iba tesne nad domácu bránu. Domáci kontrovali nepodarenými pokusmi Sluku a Mysloviča, ale v 79. min. ukázali lepšie zakončenie. Najskôr Majdanov center hlavičkoval striedajúci Balaj, ale Milošovič bol pozorný, no o chvíľu sa k lopte dostal Mihalík

a z dvadsiatich metrov prudko k pravej žrdi nedal skalickému brankárovi šancu. O víťazovi už nebolo pochýb a Žilinčania svoj postup do semifinále podčiarkli ešte jedným gólom. Mihalík v 87. minúte z ľavej strany odcentroval pred bránu, kde loptu poslal do skalickej brány Balaj a stanovil konečný výsledok.

MŠK Žilina - MFK Skalica 4:1 (2:0)

Góly: 12. Káčer, 35. a 79. Mihalík (prvý z 11 m), 87. Balaj, 59. L. Opiela. ŽK: Kaša, Vallo Hlavatovič. Rozhodovali: Prešinský, Tomčík, Roszbeck, 1144 divákov.

ŽILINA: Volešák - Majdan, Kaša, Králik, Sluka, Diaz, Myslovič, (77. Minárik), Káčer Vallo (64. Tomič), Boženík (73. Balaj), Mihalík.

SKALICA: Milošovič - Popovič, Hlavatovič, Milota, Pospíšil L., Opiela (82. Mášik) M. Nagy, Blažek (70. G. Matič), Frimmel (86. Tomovič), Kovaľ, Haša.