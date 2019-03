Karatisti na majstrovstvách Slovenska s jedným z najlepších výsledkov histórie

Žilinčania na majstrovstvách republiky získali celkovo devät medailí.

12. mar 2019 o 16:31 Dominika Mariňáková

Sezóna karatistov býva už tradične nabitá a výnimkou nie sú ani aktuálne dni. Tie patrili predovšetkým seniorom, ktorí, po početných úspechoch detských a juniorských reprezentantov, potvrdili, že žilinský klub AC UNIZA je momentálne veľmi úspešným vo všetkých vekových kategóriách.

V medailovej bilancii patrili medzi najlepších

Na Majstrovstvách Slovenska seniorov v karate, ktoré sa uskutočnili v sobotu, 9. marca 2019 v Dolnom Kubíne, si žltozelení počínali nad očakávanie. Ziskom siedmich individuálnych a dvoch kolektívnych medailí vyniesli svoj klub v celkovom hodnotení na vynikajúce druhé miesto z celkového počtu 32 slovenských klubov.

Minuloročné majstrovské tituly obhájili René Adler a družstvo žien AC UNIZA v zložení Nováková, Kuklová, Hrnková a Bello. Svojim premiérovým majstrovským titulom v tejto vekovej kategórii štatistiku vylepšila Eva Nováková.

Tesne za najvyššou priečkou v individuálnych kategóriach zaostali Zuzana Bello, Juraj Tabák, Hana Kuklová a Oľga Bodnárová, ktorá ako jediná súťažila v súborných cvičeniach kata. Ich výkony pre Žilinu teda znamenali štyri strieborné medaily.

Medailovú štatistiku ziskom dvoch bronzov doplnili Silvia Chajdáková a družstvo mužov AC UNIZA (Adler, Tabák, Vanka).

Vzhľadom na umiestnenie klubu AC UNIZA v celkovom hodnotení klubov, ako aj na počet majstrovských titulov a celkový počet získaných medailí, je možné považovať počínanie Žilinčanov za historicky jedno z najúspešnejších.

Vzdorovali európskym medailistkám

Ešte o pár dni skôr sa v rakúskom Salzburgu konalo ďalšie pokračovanie série podujatí svetového pohára. Po štartoch v Santiago de Chile a čínskom Šanghaji na ňom bojovali o ďalšie body do svetového rebríčka slovenské reprezentantky Hana Kuklová a Sarah Hrnková. Obe sú ešte stále juniorky, no napriek tomu už dokázali potrápiť a aj prekvapiť viaceré skúsené súperky zo svetovej špičky.

V Salzburgu to však tiež nebolo nič jednoduché, o čom svedčí aj početnosť štartujúcich v jednotlivých kategóriách. Hrnková sa predstavila v kategórii športového zápasu kumite žien do 61 kg, kde na ňu čakalo 132 súperiek. V kategórii do 55 kg, v ktorej nastúpila Kuklová, bol tento počet ešte o sedem pretekárok vyšší.



Konkurencia je obrovská a každý vyhratý zápas na tejto úrovni sa počíta. Na Žilinčanky v prvom kole čakali súperky Laura Hoffmann z Luxemburska a Kirby Danielle z Anglicka, pričom predovšetkým Kuklovej Luxemburčanka bola tvrdým orieškom, keďže je bronzovou medailistkou z predošlých Majstrovstiev Európy do 21 rokov.

Kuklová aj Hrnková však svoje úlohy zvládli a vo svojich zápasoch zvíťazili v pomere 3:0, resp. 6:4. Predovšetkým pre Kuklovú bolo toto víťazstvo dôležité, bolo totiž jej premiérovým na tejto úrovni.

V druhom kole to však už žilinským karatistkám podľa predstáv nešlo. Kuklová sa s turnajom rozlúčila po prehre 0:2 s Abdul Jamil Syarulniza z Malajzie a Hrnková po ťažkom zápase s Annou Rodinou z Ruska, ktorý skončil výsledkom 1:4. V Hrnkovej prípade proti Ruske išlo o odvetu za semifinálovú prehru z nedávnych ME do 21 rokov v Dánsku, na ktorých sa jej súperka napokon stala majsterkou Európy.

Hoci body z tohto podujatia ešte nie sú započítané do aktuálneho svetového rebríčka, dá sa predpokladať, že Hrnková by sa vďaka nim mala tesne priblížiť prvej stovke. Ešte príjemnejší je však pohľad na ranking do 21 rokov, kde jej aktuálne patrí 17. priečka.