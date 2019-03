Budú motoristi na sídlisku Vlčince parkovať na streche výmenníkových staníc?

Správca vymenníkov Bytterm podmieňuje vstup do projektu pozitívnou odozvou u samosprávy i obyvateľov a ekonomickou výhodnosťou.

12. mar 2019 o 15:34 Branislav Koscelník

ŽILINA. Výmenníkové stanice na žilinských sídliskách by mohli vyriešiť problém s nedostatkom parkovacích miest. Technologické budovy, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na sídliskách, by po stavebných úpravách mohli slúžiť ako niekoľkoposchodové parkovacie domy, každý s kapacitou až do 112 miest.

Jedna z alternatív hovorí o dvojpodlažnej nadstavbe, do ktorej by autá vstupovali cez vonkajšiu rampu. Druhou možnosťou je postaviť nad objekty staníc až štyri poschodia s prístupom výťahmi.

Vlastníkom a prevádzkovateľom výmenníkových staníc je správcovská spoločnosť Bytterm. Dovedna 47 pomerne veľkých objektov výmenníkov využíva len čiastočne. Nové technológie v súčasnosti dokáže uzavrieť do menšej časti staníc a zvyšok budovy zostáva prázdny, alebo ho spoločnosť prenajíma, či využíva ako sklady a školiace miestnosti.

Najskôr koncepcia

Manažéri Byttermu už dokonca začali o parkovacích domoch rokovať s vedením mesta Žilina.