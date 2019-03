Futsalisti MŠK potrápili Pinerolu, Makroteamu chýba posledný krok

Žilinskí futsalisti odohrali druhé zápasy štvrťfinále.

11. mar 2019 o 15:46 Tomáš Hládek

MŠK Žilina futsal – ŠK Pinerola Bratislava 3:6 (1:3)

Góly: 13. Moravec, 35. Ďuratný, 36. Ševčík – 7. (vl.) Koleno, 15. Rick, 17. a 21. Vitinho, 25. Halás, 31. Kozár. Rozhodovali Kopec a Budáč, 150 divákov. ŽK: Kavčák, Ševčík, Gábor – Rick, Bruno. ČK: 40. Mičuda. Stav série: 0:2.

MŠK: Kavčák (Kotuláč) – Ostrák, Koleno, Belaník, Moravec, Ševčík, Ďuratný, Mičuda, Zajac, Pleva, Gábor, Boris.

PINEROLA: Herko (29. Brndiar) – Rick, Bruno Patterson, Mimi, Kozár, Vitinho, Kyjovský, Halás, Čeřovský, Willians, Zaťovič.

Prvú veľkú šancu v zápase si vypracoval Rick, ale Kavčák bol pozorný. Po piatich minútach pohrozili domáci z brejku, no Ostránkovi chýbal polkrok. O minútu strieľal Mimi, avšak, jeho zakončenie zneškodnil nohou Kavčák.

V siedmej minúte prišiel prvý gól, keď si nahrávku z ľavej strany zrazil do vlastnej brány Koleno. Následne Žilinčania pohrozili strelou Belaníka zo strednej vzdialenosti. Potom spravil hrubú chybu v rozohrávke Kozár, ale Mičuda poslal loptu v tutovke vedľa. Na druhej strane zastavila Williansove zakončenie pravá tyč žilinskej svätyne.

Tlak Pineroly pokračoval a zakončenie Bruna Kavčák s veľkou námahou vyrazil na roh. V 11. minúte našiel krásnou kolmicou Ostrák Kolena, no tomu v poslednej chvíli zmaril zakončenie obranným sklzom Mimi. Z následného autu pálil Koleno do tyče bratislavskej brány.

V 13. minúte ukázal dobré čítanie hry Mičuda, ktorý vypichol loptu hosťom, nahral Moravcovi a ten vyrovnal – 1:1. Po dvoch minútach sa zapojil do hry aj Herko, našiel perfektnou prihrávkou cez trištvrte ihriska Ricka a ten ľahučkým oblúčikom ponad Kavčáka prinavrátil hosťom vedenie.

V 17. minúte prešiel po pravom krídle Mimi a z ťažkého uhla prekvapil Kavčáka – 1:3. 45 sekúnd pred koncom prvého polčasu priťukol Mičuda Moravcovi, ktorý v dobrej pozícii namieril do Herka. Sekundu pred odchodom do šatní ešte musel Herko s veľkou námahou vytláčať Mičudovu strelu.

V úvode druhého dejstva prepadli Žilinčania a vybehnutého Kavčáka prekonal Vitinho – 1:4. Ihneď mohol znížiť Ďuratný, ale loptu poslal trestuhodne nad bránu. V 25. minúte potrestal veľkú chybu v obrane MŠK Halás – 1:5. O dve minúty po strele Williansa predviedol výborné reflexy Kavčák.

Žilinčania skúsili hru bez brankára. Znížiť mohol Belaník, ale jeho delovka tesne minula konštrukciu hosťujúcej brány. Šiesty gól Pineroly mohol dať Vitinho, avšak Kavčák mrštným zákrokom na zemi zabránil gólu. Bratislavčania siahli k výmene brankára, keď Herka vymenil Brndiar.

V 31. minúte vyrazil pokus Belaníka Brndiar a loptu do prázdnej žilinskej brány poslal cez celé ihrisko Kozár – 1:6. Šesť minút pred koncom potrestal hrúbku v rozohrávke Pineroly Ďuratný – 2:6.

Záverečnú päťminútovku sprevádzala veľká nervozita oboch táborov, keď iskrenie medzi tábormi vyvolali viaceré sporné verdikty arbitrov na obe strany. Ďalšia takáto situácia nastala v 36. minúte, keď Bruno ostro dohral Ševčíka. Z nariadenej štandardky sa k lopte dostal faulovaný Ševčík a rozdiel bol trojgólový.

Žilinčania ožili a v záverečných minútach zatlačili hostí, ktorí mali plné ruky práce s bojujúcimi domácimi hráčmi. Dve minúty pred koncom sa ocitol v tutovke Ďuratný, ale mieril len do Brndiara. Minútu pred koncom zasiahol do tváre aktívneho Mičudu jeden z hráčov Pineroly, ale rozhodca do píšťalky nefúkol.

Celá situácia vyvrcholila o pár sekúnd, keď Mičuda zbytočne oplácal zákrok, ohnal sa za hráčom hostí, trafil ho do hlavy a putoval predčasne pod sprchy. Bojovný výkon Žilinčanom na vyrovnanie stavu série nestačil a o týždeň ich čaká súboj o prežitie na pôde Pineroly.

Marián Ondrúšek (MŠK ŽILINA): „Na domácej palubovke sme chceli Pinerolu potrápiť. Čiastočne sa nám to podarilo, dobre sme bránili a mali sme aj nejaké brejky. Paradoxne, hostia sa ujali vedenia. Vyrovnaný stav potom dlho nevydržal, keď sa hostia opäť dostali do vedenia a my sme nastrelili len tyč. Škoda nevyužitých prvopolčasových príležitostí. V druhom polčase nám odskočili na viac gólov a my sme pristúpili k hre bez brankára. Pri hre bez brankára sme hostí zatlačili, no Pinerola je kvalitný tím a to potvrdil. Na konci bol zápas zbytočne nervózny. Padali tam žlté a červené karty. Rozhodcovia spornými verdiktami na jednu aj druhú stranu vyprovokovali situácie, ktoré by sa nemali stávať.“

Erik Kavčák (MŠK ŽILINA): „Do zápasu sme šli s tým, že Pinerole nedáme nič zadarmo a chceli sme podať dôstojný výkon. Chceli sme hlavne zvíťaziť, čo sa nám žiaľ nepodarilo. Na nedostatok roboty som si počas zápasu nemohol sťažovať. V treťom zápase budeme bojovať a musíme začať premieňať naše šance, ak chceme pomýšľať na úspech. Dnes nás mrzia hlavne tie nevyužité šance. Počas power-play sme Pinerolu zatlačili. Túto hernú situácie trénujeme a práve od tohto by sme sa mohli odpichnúť do tretieho zápasu.“

FT Levice – ŠK Makroteam Žilina – 2:8 (0:4)

Góly: 35. (vl.) Everton Borges, 38. Suljič – 10. Krištofík, 15., 19., 22., 37. a 39. Wellington Torres, 19. Riquinho, 35. Hudek. Rozhodovali Peško a Matula, 300 divákov. ŽK: Gabaš, Bačík. ČK 14. Švec (LEVICE). Stav série: 0:2.

LEVICE: Bielik (Pecho, Kollár) – Krivočenko, Švec, Gabaš, Suljič, Bačík, Adami, Chudý, Budovec, Krén, Rakica, Hostinský.

MAKROTEAM: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Baláž, Lucian Ferreira, Wellington Torres, Riquinho, André Luiz, Everton Borges, Zaťura.

Druhý štvrťfinálový zápas medzi domácimi Levicami a hosťujúcim Makroteamom Žilina začal s miernou prevahou Žilinčanov, ktorí si vypracovali niekoľko streleckých príležitostí. S týmito šancami si však Bielik poradil. Levice sa dostávali do šancí zriedkavo.

Makroteam sa ujal vedenia v polovici prvého polčasu, keď prekonal Bielika Krištofík. O pár minút neskôr Švec nezmyselne tvrdo dohral súboj, pristúpil ešte úmyselne nohu žilinskému hráčovi a putoval predčasne pod sprchy. Presilovú hru Žilinčania využili a odskočili na rozdiel dvoch gólov, keď sa presadil Wellington. V poslednej minúte prvého polčasu pridali hostia ešte dva góly a s výsledkom 0:4 sa išlo do šatní.

Žilinčania mali všetko vo svojich rukách. Po polčase domáci pridali na agresivite, ktorá však už niekedy hraničila so zákernosťou. Žilinčania sa však nenechali vyprovokovať a postupne pridávali ďalšie góly, keď svoj gólostroj roztočil Wellington.

Domáce Levice skórovali až v 35. minúte za stavu 0:6, keď strieľanú prihrávku tečoval do vlastnej brány Everton Borges. Levičania sa snažili niečo s výsledkom spraviť a pristúpili aj na hru bez brankára. Počas nej dokázali raz skórovať, avšak až dvakrát inkasovali a zápas tak nakoniec skončil výsledkom 2:8 v prospech Makroteamu.

Hráčom zápasu bol jednoznačne Wellington, ktorý strelil až päť gólov a zvýšil si svoj náskok v tabuľke strelcov. Dobšovičovcom chýba už len jedno víťazstvo k povinnému postupu do semifinále.

Dušan Dobšovič (MAKROTEAM ŽILINA): „Do zápasu v Leviciach sme vstupovali s rešpektom, no s jasným cieľom vyhrať. Od začiatku sme hrali trpezlivo, hru sme mali pod kontrolou, verili sme, že gól musí skôr či neskôr padnúť. Vedeli sme, že futsalové kvality hovoria v náš prospech. Po viacerých príležitostiach sme sa ujali vedenia síce až v desiatej minúte, ale domácich sme do gólových šancí nepúšťali.

Domáci hrali na hranici tvrdosti, paradoxne však fauly pribúdali na našej strane. Rozhodol však hrubý faul domácich v pätnástej minúte a po ňom skrat domáceho hráča s vylúčením, ktoré sme využili na druhý gól. Následne prišli ďalšie naše dva góly a polčas sme s piatimi faulami na konte dohrali takticky excelentne. Keď sme hneď v úvode druhého polčasu pridali piaty gól, bolo jasné, že už nemôžeme o víťazstvo prísť.

Domáci sa pokúšali hrou bez brankára urobiť niečo so zápasom, ale na túto hernú alternatívu sme boli pripravení. Mrzí nás, že niektorí domáci hráči priebeh zápasu nezvládli v hlavách a uchýlili sa k nevyberavým, ba až zákerným zákrokom. Zvládli sme však aj tento taktický zámer domácich, hoci drobné zranenia si odnášame. Veríme, že v sobotu na Rosinkách tretí zápas vyhráme a dovedieme štvrťfinálovú sériu do definitívneho konca.“

Ostatné výsledky: Banská Bystrica – Lučenec 3:7 (stav série 0:2), Bíli Andeli – Wild Boys 4:7 (stav série 0:2).