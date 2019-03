V novom čísle týždenníka MY Žilinské noviny sa dočítate

Tentoraz sme sa venovali týmto témam:

Parkovanie v nemocnici ľudia zneužívajú, plánujú preto zmeny

Dočasného šéfa stavebného úradu vybrali bez výberového konania

Tunel dostal nový termín. Ak sa nestihne, Brusel naň peniaze nedá

Budú z výmenníkových staníc parkoviská?

Vozidlá MHD nebudú trčať v zápchach. Dostanú zelenú

Reklamný smog neubúda, práve naopak. V meste sú mnohé miesta doslova zaplavené reklamou

Kia na rok za predplatné týždenníka MY

Žilinčan Marek Sobola vytvoril 27 erbov. Pre Papuu Novú Guineu aj iné exotické krajiny

Fotostrana plná vašich záberov z fašiangov. Ktoré masky boli tie naj?

Prvé góly budú pre nás drahé, smeje sa Vladimír Majdan. 19-ročný obranca odohral na jar všetky zápasy v základnej zostave

Z hokejovej bránky k trénerskej píšťalke. Jozef Urdák sa snaží vychovať novú generáciu žilinských brankárov a reprezentačných brankárskych opôr

Za súperom pocestujú až na východ. Ako sa Vlci pripravovali na baráž?

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.