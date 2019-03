Mladí lyžiari súťažili vo Vrátnej na Jánošíkovej valaštičke

Nádejné mladé lyžiarske talenty si v nedeľu zmerali rýchlosť i schopnosti na verejných detských pretekoch Jánošíkova valaštička v stredisku Vrátna Malá Fatra.

11. mar 2019 o 9:58 TASR

Podľa organizátora Michala Weinera sa na akcii už tri roky po sebe zúčastnili približne dve stovky detí.

Podujatie má dlhoročnú tradíciu, v nedeľu si zapísalo 60. ročník. Spoluorganizátor Vladimír Riecky pre TASR povedal, že preteky vznikli s cieľom vyhľadávania talentov pre lyžiarske oddiely. Tento účel plnia dodnes. Návštevnosť a záujem o podujatie z roku na rok stúpa. "Pred 11 rokmi tu bolo 65 až 70 detí, minulý rok asi 165 a tento rok ešte trošku viac. Vekové kategórie máme od nula do šiestich rokov, šesť až osem, od ôsmich do desiatich, od desiatich do 12. Najrýchlejší pretekár v poslednej vekovej kategórii získa putovnú Jánošíkovu valaštičku," priblížil Riecky.

Pri príprave podujatia pomáha množstvo dobrovoľníkov. Organizátori musia stále zvyšovať náročnosť trate. "Dnes sa už skoro všetky deti vedia výborne lyžovať. Navyše z roka na rok počet účastníkov dosť rapídne rastie. V dnešnej dobe jednoducho ľudia chcú, aby sa ich deti lyžovali, a starajú sa o to," dodal Weiner.