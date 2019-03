Zvalenú značku osadili. Upozornila čitateľka, pomohli MY Žilinské noviny

Od 4. novembra 2018 žiadala Anna Smikoňová z Považského Chlmca o znovunainštalovanie dopravnej značky „daj prednosť v jazde“ späť na svoje miesto pri kríži na chlmeckom námestí.

10. mar 2019 o 11:45 Michal Filek

POVAŽSKÝ CHLMEC. Podarilo sa to až vďaka iniciatíve MY Žilinských novín pred pár dňami. „Neviem, komu treba nahlásiť, že pri výjazde na Bytčiansku ulicu pri kríži v Považskom Chlmci je prehodená dopravná značka. Môžete to, prosím, zabezpečiť?“ napísala na mestskú políciu ešte 4. novembra minulého roka bývalá mestská poslankyňa Anna Smikoňová, ktorá pôsobí v združení Budúcnosť Považského Chlmca.

Odpoveďou jej bol oznam, že podnet poslali kompetentným na mestský úrad. Nedialo sa však nič, a tak svoju výzvu zopakovala 17. decembra. „Tá dopravná značka si tam leží a zapadá snehom. Pýtal sa ma zberateľ kovov, či ju môže odviezť do zberu. Mám mu povedať áno?“

Opäť jej odpovedali len v tom duchu, že výzvu preposlali na odbor dopravy na mestskom úrade. Až do februára si tam spílená značka ležala bez povšimnutia. Anna Smikoňová to chcela už vzdať. Ale nedalo jej to. Veď dopravná značka „daj prednosť v jazde“ má na ceste svoj význam. A najmä pre vodiča, ktorý úsek nepozná, môže mať jej absencia aj tragické následky. Oslovila preto ešte ako posledný pokus MY Žilinské noviny.

MY sme sa boli na mieste pozrieť pred dvomi týždňami. Následne sme svoje otázky adresovali mestu Žilina. No a po týždni sme sa dočkali odpovede od hovorkyne Barbory Zigovej: „Túto dopravnú značku sme nahlásili dodávateľovi dopravného značenia. Predpokladaný termín osadenia je prvá polovica marca.“

Tak dlho však, našťastie, čakať už netreba. Hneď na druhý deň nám do redakcie prišiel e-mail od Smikoňovej.

Napísala: „Vďaka Vašej iniciatíve v sobotu dopoludnia 23. 2. 2019 dopravnú značku opäť osadili. Ďakujem za spoluprácu a pozdravujem.“

Okrem toho nám poslala aj fotku osadenej značky.

Sme radi, keď vám môžeme pomôcť. Ak si neviete rady, napíšte nám na michal.filek/zavináč/petitpress.sk.