Tréner Kentoš bol po výhre v Podbrezovej spokojný s prístupom aj výkonom

Žltozelení v sobotu odohrali posledné kolo základnej časti Fortuna ligy.

10. mar 2019 o 7:54 TASR

V chladnom počasí sa oba tímy pomalšie rozbiehali. Domáci stratili hneď v úvode kľúčového skúseného ofenzívneho hráča Breznaníka, ktorý sa zranil. Viazankovi potom nevyšla obaľovačka, hosťujúci kapitán Káčer mieril spoza šestnástky do priestoru, kde bol pripravený brankár Vantruba.

Hoci domáci viedli na rohy 3:0, udrel súper hneď z prvého rohového kopu. Center Tomiča smeroval v 26. minúte na hlavu Filipa Balaja a bolo 0:1. Podbrezovčania sa snažili vyrovnať, ale nebezpečnejšie strely vyslala Žilina. Myslovič vypálil nad brvno a po tvrdej strele Mihalíka vyboxoval loptu brankár "železiarov" do bezpečia.

V upršanom druhom polčase mali domáci jasnú prevahu, usadili sa pevne na polovici hostí, ale nevedeli sa dostať do vážnejších príležitostí. Až v 60. minúte po prízemnom centri z ľavej strany Olatunji v päťke zakončil tesne vedľa.

Diváci si potom veľa sľubovali od priameho kopu z vyše 20 metrov, ale Špyrka vyslal slabú strelu, ktorú Holec kryl. O pár minút mali Podbrezovčania ešte väčšiu

príležitosť, z hranice šestnástky z priameho kopu mieril tesne nad brvno Štefánik.

Žilinčania poslali do hry striedajúceho Boženíka, ktorý ani nie po minúte pobytu na ihrisku a po prihrávke Majdana z pravej strany úplne voľný šikovne usmernil v malom vápne pätičkou loptu presne k žrdi 0:2.

Na tento zásah už domáci nenašli odpoveď, naopak, mohli inkasovať, ak by po pár sekundách striedajúci Vallo z hranice veľkého vápna neprestrelil bránku.

FK Železiarne - Podbrezová MŠK Žilina 0:2 (0:1)

Góly: 26. Balaj, 77. Boženík. Rozhodovali: P. Hrčka, Somoláni, Ádám, ŽK: Fadairo Sluka, Minárik, Králik, 1041 divákov.

PODBREZOVÁ: Vantruba - Obročník, M. Oravec, Kiwior, Mojžiš, Viazanko, Fadairo (46. Štefánik), Paraj, Špyrka, Breznaník (11. Pavúk, 71. Voško) Olatunji.

ŽILINA: Holec - Majdan, Kaša, Minárik, Sluka, Diaz, Mihalík (85. Vallo), Myslovič (62. Králik), Káčer, Tomič, Balaj (76. Boženík).

Hlasy po zápase:

Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: "Prvý polčas bol vyrovnaný, s minimom šancí na oboch stranách. Chceli sme hrať cez krídelné priestory, ale cez ne sme sa veľmi nepresadili. Súper využil štandardku a dostal sa do vedenia. V druhom polčase sme boli lepším mužstvom, viac sme držali loptu, dominovali sme v hre v poli, no bohužiaľ, do nejakej vyloženej šance sme sa nedostali. Finálna fáza nám nejde, boríme sa s tým. Inkasovali sme napokon aj druhý gól, čo nás mrzí."

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "V prvom rade musím pochváliť mojich zverencov za prístup, ale aj výkon. Dali do zápasu všetko. Nebolo to jednoduché. Boli tu náročné podmienky. Stretli sa dve mladé mužstvá, ktoré ukázali, že vedia hrať futbal, aj keď terén nebol ideálny. My sme sa lepšie prispôsobili podmienkam na ihrisku, preto sme zvíťazili. Potešil ma Boženík, že dal gól, naskočil z lavičky

a hneď premenil šancu. V závere sme mohli ešte pridať aj tretí, ak by sme aspoň jeden protiútok dotiahli do konca. Verím, že aj v nadstavbe nadviažeme prístupom a výkonom na tento zápas."