Medzinárodný deň žien si pripomenuli aj v nemocnici, tie tvoria veľkú časť kolektívu

Najviac žien pracuje na internom oddelení.

8. mar 2019 o 9:21 Alexandra Janigová

ŽILINA. Medzinárodný deň žien si dnes pripomínajú aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Z celkového počtu 1865 pracovníkov tvoria takmer 85 percent zamestnankyne nežnejšieho pohlavia. Podľa vedenia žilinskej nemocnice je poslanie ženy v zdravotníctve odnepamäti nenahraditeľné. „Ženy sú srdcom našej nemocnice, pracuje ich u nás 1580, a to v celom spektre zdravotníckych i nezdravotníckych pozícii, či už sestry, farmaceutky, fyzioterapeutky, lekárky, upratovačky, kuchárky, pracovníčky v práčovni, v administratíve a mnohé ďalšie.

Zastávajú tiež významné vedúce funkcie a bez nich by nemocnica nedokázala fungovať. Prácu každej jednej kolegyne si nesmierne vážime a i týmto spôsobom by sme sa im chceli poďakovať za obetavosť, lásku a starostlivosť, ktorú denne venujú nielen pacientom, ale aj svojím kolegom a robia našu nemocnicu lepšou, láskavejšou,“ vyjadrili úctu k ženám členovia Rady riaditeľov žilinskej nemocnice, generálny riaditeľ Igor Stalmašek, ekonomický riaditeľ Peter Braška a medicínsky riaditeľ Igor Bizík.

Najväčší ženský kolektív sa v žilinskej nemocnici nachádza na internom oddelení, pracuje tu až 173 zamestnankýň. „Mnoho kolegýň nastúpilo do nemocnice hneď po ukončení štúdia a strávili tu celý svoj profesijný život. Celé polstoročie – 51 rokov – u nás napríklad pracuje lekárka na neurologickom oddelení a úctyhodných 47 rokov zase sestra, rovnako z neurológie. Mladí ľudia si niečo podobné snáď ani nedokážu predstaviť, že by niekoľko desaťročí pomáhali v rozvoji a živote jednej organizácie. Je to už srdcová záležitosť,“ zdôraznil I. Stalmašek.

Rovnosť pohlaví i nulová diskriminácia podľa veku či pohlavia sú hodnotami, ktoré sa nemocnica snaží presadzovať na všetkých pracoviskách. Najmladšia iba dvadsaťročná zamestnankyňa pracuje v žilinskej nemocnici ako praktická sestra na pediatrii. Naopak jednou z najstarších pracovníčok je farmaceutka v nemocničnej lekárni, ktorá dovŕšila 76 rokov. „Vážime si dôveru a spoľahlivosť našich zamestnancov. Oni sú to, čo ženie nemocnicu vpred a vďaka nim dokážeme každý deň zachraňovať ľudské životy a starať sa o zdravie obyvateľov,“ dodal generálny riaditeľ.