Bábkové divadlo malo premiéru hry Dievčatko Momo a ukradnutý čas

Bábkové divadlo Žilina uviedlo premiéru svetoznámeho diela Michaela Endeho Dievčatko Momo a ukradnutý čas v réžii Júlie Rázusovej.

10. mar 2019 o 9:30 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Bábkové divadlo uvedlo v piatok premiéru svetoznámeho diela Michaela Endeho Dievčatko Momo a ukradnutý čas v réžii Júlie Rázusovej.

Prečítajte si tiež: Festival Hudba sveta privíta množstvo umelcov

Príbeh je podľa nej o dievčatku, ktoré žije v starom amfiteátri a starajú sa o neho priatelia. "Je to miesto, kde akoby zastal čas. Ľudia ho prežívajú cez samotné okamihy a chvíľu sa nikam neponáhľajú. Mesto medzitým zasiahne nákaza rýchlosti a sivých pánov z Banky času, ktorí ľuďom kradnú čas. V tom nám prišla predloha zaujímavá a aktuálna. Pretože v spoločnosti sa často skloňuje, že veľa ľudí netrávi čas s blízkymi ľuďmi alebo pri činnosti, ktorá nemusí prinášať vyslovene peniaze alebo nejakú rýchlosť," povedala Rázusová.

"Predloha sa dotýka detí, ktoré ešte nezarábajú. Ale majú rodičov, ktorí často na ne nemajú čas, pretože pracujú. Tak sme sa rozhodli možno trošku filozofickú knihu preložiť do konkrétnych situácií, cez ktoré si deti vedia predstaviť, čo to znamená tráviť s niekým čas. A ako čas tráviť plnohodnotne a nepodľahnúť efektu zaneprázdnenosti ako jedinému spôsobu života. Že ten, kto nemá plný kalendár, neexistuje. Toto bolo našou víziou," podotkla režisérka.

Dramaturgičku Katarínu Jánošovú oslovil kontrast rýchlosti a pomalosti v našich životoch. "Máme tendenciu prikláňať sa buď k rýchlosti - to, čo robíme rýchlo a efektívne, je správne. Potom je druhá skupina ľudí, ktorí majú tendenciu spomaľovať život. To, čo robíme pomaly a s pokojom, je správne. Režisérka prišla so zaujímavou teóriou, že chce deťom sprostredkovať zvláštny osobný čas, ktorý každý z nás má. To znamená, že určité veci je správne robiť rýchlo a efektívne a určité veci je dobré robiť pomaly," povedala Jánošová.

O zážitok mimo času a priestoru sa postarala aj nápaditá česká výtvarníčka Vendula Bělochová. Podmanivú hudbu skomponoval obľúbený skladateľ a spevák Martin Husovský, frontman kapely Komajota. Pri dramaturgii sa spojili pohľady internej dramaturgičky divadla Petry Štorcelovej a dramaturgičky Bratislavského bábkového divadla Kataríny Jánošovej. Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.