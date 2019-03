Vo Svite s prehrou

Najproduktívnejšími spomedzi Žilinčanov bola dvojica Merešš - Rožánek.

7. mar 2019 o 13:39 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Rajskí basketbalisti cestovali v 30. kole do Svitu, na zápas proti domácej Iskre. Žilinčania nedokázali stopnúť rozbehnutý Svit - ten vyhrali už štvrtý zápas v rade a drží sa na tretej priečke. Žilinčanom aktuálne patrí pozícia o dve miesta nižšie.

„V úvode sme sa dostali späť do zápasu a myslím si, že sme ho kontrolovali. Vychádzala nám stratégia, ale keď sme sa dostali na dostrel alebo do plusu, urobili sme zbytočnú chybu a Svit sa dostal do bonusu troch, piatich bodov. Svit má kvalitné mužstvo, Michal Madzin odvádza dobrú prácu," zhodnotil pre portál basketliga.sk žilinský tréner Ivan Kurilla.

Iskra Svit – PP & TV Raj Žilina 87:73 (24:19, 21:20, 20:21, 22:13)

Svit: Guillory 19, Baldovský 12, D. Davis 8, Washburn 6, Kuntič 5 (Avramovič 22, Galata 12, Vučičevič 3, Bizub a Ščavnický 0).

Žilina: Merešš 15, Rožánek 14, Dickson 12, Jackson 9, Tot 6 (Djordjevič 10, Karalič 7, Ďuriš, B. Mátych a Podhorský 0).

TH: 12/9 – 7/4, Fauly: 14 – 18, Trojky: 14 – 7, Rozhodovali: Zubák, Karniš, Perečinský.