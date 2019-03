Zhotoviteľ vyprace stavenisko, novú súťaž vyhlásia do niekoľkých mesiacov

Sprejazdnenie úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala predpokladajú v roku 2023.

6. mar 2019 o 17:10 TASR, SITA, SME.SK

ŽILINA. Zmluva so zhotoviteľom diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala sa ukončí dohodou. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV), ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda.

Uzavretie dohody o ukončení zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a združením Salini Impregilo - Dúha mala odobriť aj Európska komisia (EK).

Zmluva sa ukončí okamžite, stavenisko vypracú

Zmluva sa ukončí na základe vzájomnej dohody oboch strán, a to okamžite s tým, že zhotoviteľ, ktorým je taliansko-slovenské konzorcium, by mal v stanovenej lehote vypratať stavenisko.

Vyplatenie podzhotoviteľov by zároveň malo byť v rámci dohody zabezpečené formou novej bankovej záruky vystavenej súčasným zhotoviteľom.

Ak dôjde k dokončeniu úseku na základe otvoreného procesu verejného obstarávania, mal by sa tiež navýšiť príspevok z fondov Európskej únie (EÚ).

Diaľničiari sa pokút nevzdajú

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa podľa schváleného materiálu nevzdáva zmluvných nárokov voči zhotoviteľovi. Ide najmä o zmluvné pokuty.

V prípade ich potvrdenia zo strany Medzinárodnej komisie na riešenie sporov ich bude môcť od zhotoviteľa vymáhať.

Jednou z podmienok EK bola tiež detailná inventarizácia staveniska za účasti zhotoviteľa.

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek v stredu opäť navštívil stavenisko tunela Višňové. (zdroj: MICHAL FILEK)

Zhotoviteľ nevie tunel dokončiť bez ďalších peňazí

Národná diaľničná spoločnosť ukončí zmluvu so zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, združením Salini Impregilo, S. p. A., a Dúha, a. s., pretože zhotoviteľ deklaruje, že nie je schopný stavbu dokončiť bez dodatočnej platby nad rámec platnej zmluvy o dielo.

"Zhotoviteľ úseku v polovici januára predložil návrh na ukončenie kontraktu s NDS na realizáciu diaľničného úseku z dôvodu, že bez poskytnutia platby v minimálnej výške 100 miliónov eur nad rámec platnej zmluvy o dielo nie je schopný pokračovať vo výstavbe," informovala v stredu hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

NDS podľa zmluvy o dielo, legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie takúto platbu nad rámec platnej zmluvy o dielo nemôže poskytnúť.

V dohode o ukončení zmluvy sa NDS prioritne sústredila na tri ciele, a to uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie, aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.

Návrh obsahuje aj klauzulu, podľa ktorej všetky oprávnené pohľadávky podzhotoviteľov vyplatí zhotoviteľ. V prípade, ak tak neurobí, NDS zabezpečila, aby podzhotovitelia boli vyplatení z novej bankovej záruky zhotoviteľa.

Odchádzajúci zhotoviteľ po inventarizácii stavby, ktorá sa uskutoční do troch mesiacov, opustí stavenisko.

Vyhlásia novú súťaž, sprejazdnenie predpokladajú v roku 2023

"Nový zhotoviteľ vzíde z transparentnej súťaže, v ktorej nastavíme konkrétne transparentné podmienky, pričom rýchlosť dostavby bude jedným z kritérií.

Vyhlásenie novej súťaže predpokladáme v horizonte niekoľkých mesiacov, keďže údaje z inventarizácie stavby budú tvoriť súčasť súťažných podkladov," uviedla Michalová. Na inventarizácii stavby už obe strany začali pracovať.

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové 7,5 km) mal byť podľa zmluvy o dielo z júna 2014 vybudovaný do konca roka 2019.

"NDS urobí všetko pre to, aby bol nový zhotoviteľ vybraný čo najskôr. Sprejazdnenie úseku predpokladáme v roku 2023," dodala Michalová.

Celý postup, ktorý NDS dohodla, bol predstavený Európskej komisii a tá ho principiálne odobrila. Zároveň sa financie z eurofondov budú môcť využiť na dostavbu úseku po splnení jasne definovaných podmienok.

Navýšenie príspevku z Bruselu

Nevýhodou, ktorá vyplýva z tohto riešenia, sú podľa informácií z materiálu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby náklady spojené s dokončením projektu. To však môže byť kompenzované navýšením príspevku z EÚ.

Rizikom tiež podľa rezortu dopravy môže byť dodržanie prísnych pravidiel verejného obstarávania, ktoré kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) aj Komisia.

Alternatívou k dohode by bolo jednostranné ukončenie zmluvy o dielo zo strany NDS. To by však podľa rezortu dopravy prinieslo množstvo rizík. Jedným z nich by bolo oddialenie dokončenia úseku o viacero rokov z dôvodu obštrukcií zo strany zhotoviteľa a prípadné blokovanie staveniska.

Ďalšími nevýhodami by bola strata časti príspevkov, ktoré boli na stavbu tohto úseku diaľnice aj nadväzujúceho úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka získané z EÚ i ohrozenie dátumu sprejazdnenia tohto súvisiaceho úseku.

MDV upozornilo, že v rámci tejto alternatívy by mohli vzniknúť aj dlhodobé spory.