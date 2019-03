Budú o nás vedieť všetko?

Zdá sa, akoby kraj riadili investiční makléri, špekulujúci na burze, ktorí so stratami počítajú. V rozpočte samosprávy sú však neprípustné.

6. mar 2019 o 13:37 Michal Filek

Jeden a pol milióna rozhodne nie je málo peňazí. A to dokonca aj v prostredí slovenského zdravotníctva. Keby sme „jeden a pol mega“ vložili do ktorejkoľvek nemocnice v Žilinskom kraji, napríklad na zakúpenie prístrojového vybavenia, techniky či modernizácie, veľmi pravdepodobne by to pacienti nielen pocítili, ale aj ocenili.

Pritom potreba opravy a modernizácie nemocníc je veľmi, veľmi akútna. Povedané aj inak, modernizačný dlh nemocníc je veľmi vysoký. V porovnaní, napríklad, so susedným Českom.

Je skoro zázrak, že v krajskom rozpočte sa na tento rok toľko peňazí našlo. Vedenie župy ich však neplánuje použiť do vybavenia, ale na vytvorenie akéhosi centrálneho úložiska zdravotnej dokumentácie všetkých pacientov.

A tu sa krajskí úradníci rozhodli pohybovať sa na pomerne tenkom ľade.