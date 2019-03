Župa chce informácie o našich chorobách

Župa plánuje do centrálneho registra, kde sa budú ukladať všetky zdravotné záznamy pacientov, investovať 1,5 milióna. Podľa poslanca Štefana Zelníka to nie je v súlade so zákonom.

6. mar 2019 o 13:26 Michal Filek

Kraj chce centrálny zdravotný register za státisíce eur.(Zdroj: ŽSK)